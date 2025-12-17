جابجایی مسافر در بندر شهید ذاکری قشم از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشتری اظهار کرد: بندر مسافری شهید ذاکری این جزیره که به دلیل ابرناکی، رگبار باران، افزایش وزش باد شدید جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، تندباد لحظه‌ای و مواج ماندن دریا تا اطلاع بعدی تعطیل اعلام شده بود، با توجه به ایجاد شرایط جوی پایدار دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: رفت و آمد این شناورها در این بندر مسافری برقرار، روان و بدون ترافیک است و هر گونه تغییرات احتمالی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهرستان قشم توضیح داد: همچنین با رعایت تمهیدات ایمنی و پس از پیش مستمر دریایی، فعالیت بنادر لافت و پل نیز از ساعت ۰۶:۲۰ صبح امروز از سر گرفته شد که نیروهای عملیاتی هر دو بندر در آماده‌باش کامل قرار دارند و هرگونه تغییر احتمالی به‌سرعت اطلاع‌رسانی خواهد شد.