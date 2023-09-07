پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به زندانیان آزادشده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسینی اظهار کرد: به زندانیان آزاد شده که دارای ایده‌های شغلی و طرح کسب و کار باشند، تسهیلات کارآفرینی و خوداشتغالی اعطا می‌شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه عدم وجود اشتغال پایدار یکی از عوامل ارتکاب جرم و بزه در جامعه است و در یک رابطه معکوس، مؤثرترین راه برای پیشگیری از وقوع جرم نیز محسوب می‌شود، از همین رو توسعه اشتغال پایدار و حرفه آموزی برای زندانیان در دوران تحمل حبس و اعمال حمایت‌های شغلی برای زندانیان پس از آزادی یک راهبرد اجرایی در حوزه سیاست گذاری سازمان زندانهاست.

وی افزود: در همین راستا با توجه به اینکه زندانیان پس از آزادی دچار بحران مالی هستند و توان و پشتوانه کافی برای راه اندازی شغل مناسب ندارند با موافقت دولت و مجلس در لایحه بودجه اعتباری تحت عنوان تسهیلات خوداشتغالی زندانیان آزاد شده در نظر گرفته شده است.

حسینی در تشریح این موضوع گفت: این تسهیلات به عنوان سرمایه اولیه به کلیه زندانیانی که حداقل سه ماه تحمل حبس داشته باشند، بیش از یکسال از آزادی آنها نگذشته باشد و صاحب ایده‌های شغلی یا طرح کسب و کار باشند با رعایت ضوابط نظام بانکی تعلق می‌گیرد.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی بیان کرد: در همین راستا طی یکسال گذشته ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به زندانیان آزاد شده خراسان رضوی پرداخت شده که این مددجویان پس از مشاوره مددکاری و مشاوره شغلی به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

گفتنی است؛ در این فرآیند ۸۰ عنوان شغلی توسط زندانیان آزاد شده جهت دریافت تسهیلات طرح شده که مشاغلی مانند دامداری، کشاورزی، خدمات خودرویی، خدمات و صنایع ساختمانی، خیاطی و مشاغل فروشگاهی در این بین بیشترین فراوانی را دارند. متقاضیان می‌توانند جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌های خراسان رضوی مراجعه کنند.