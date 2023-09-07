به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر وقوع زمین خواری در روستای مال قائد شهرستان گناوه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، اراضی دولتی و ملی در روستای مال قائد شهرستان گناوه به مساحت ۲۲۰ متر توسط شخصی بدون داشتن مجوز قانونی تصرف، تسطیح و اقدام به ساخت و ساز شده است.

سردار سوسنی با بیان اینکه ارزش مالی این زمین طبق نظر کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: متهم به مرجع قضائی معرفی شد و ملک توقیف و عملیات ساخت و ساز متوقف شد.