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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

زمین‌خواری در گناوه کشف شد

زمین‌خواری در گناوه کشف شد

گناوه- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف زمین خواری ۳۰ میلیارد ریالی در شهرستان گناوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر وقوع زمین خواری در روستای مال قائد شهرستان گناوه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، اراضی دولتی و ملی در روستای مال قائد شهرستان گناوه به مساحت ۲۲۰ متر توسط شخصی بدون داشتن مجوز قانونی تصرف، تسطیح و اقدام به ساخت و ساز شده است.

سردار سوسنی با بیان اینکه ارزش مالی این زمین طبق نظر کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: متهم به مرجع قضائی معرفی شد و ملک توقیف و عملیات ساخت و ساز متوقف شد.

کد مطلب 5881057

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    نظرات

    • IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ۲۲۰ متر؟ زمین خواری؟! لااقل قبل از ارسال خبر یه کم تامل کنید

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