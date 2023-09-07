سهل انگاری در بازسازی مناطق زلزله زده «اوز» پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه، پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اوز که با حضور وزیر کشور برگزار شد افزود: بنابراین ضرورت دارد که همه عوامل و ناظران ساختمانی به وظایف قانونی خود در این زمینه به خوبی عمل کنند.

وی ادامه داد: برای سرعت گرفتن روند بازسازی این مناطق پیشنهاد می‌کنیم که ماشین آلات مورد نیاز از سایر شهرستان‌ها تأمین و در مناطق زلزله زده شهرستان اوز مستقر شده و به امر بازسازی کمک کنند.

او اظهار کرد: بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی استان نیز حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده آمار دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی آسیب دیده در اثر زلزله که نیاز به نوسازی یا بهسازی و مرمت دارند ارائه دهند.

استاندار فارس، پیشنهاد داد که در جلسه هیأت وزیران در خصوص میزان تسهیلاتی که می‌توان به حادثه دیدگان زلزله اوز اختصاص داد بحث و تصمیم گیری شود.

ایمانیه گفت: همچنین با پیگیری‌های انجام شده، ستاد اجرایی فرمان امام نسبت به تأمین وسایل منازلی که در این حادثه دچار آسیب شده و از بین رفته‌اند اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: سیمان و میلگرد مورد نیاز برای این منطقه نیز با همکاری بنیاد مستضعفان تأمین خواهد شد.

او اظهار کرد: همچنین مقرر گردیده که به ۸۶ خانواده آسیب دیده در زلزله شهرستان اوز که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی قرار دارند مبلغ یک میلیارد ریال وام بلاعوض و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شود.