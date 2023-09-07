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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۱

سرپرست بیمارستان سیار شهید شیخ‌الاسلام خبر داد؛

ارائه خدمات سلامت به ۱۳۱۴ زائر در مرز باشماق مریوان

ارائه خدمات سلامت به ۱۳۱۴ زائر در مرز باشماق مریوان

مریوان- سرپرست بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ‌الاسلام گفت: تاکنون هزار و ۳۱۴ زائر اربعین حسینی برای دریافت خدمات سلامت به این بیمارستان در مرز باشماق مراجعه کرده‌اند.

مصطفی فرامرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بیمارستان در راستای ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین از ۲۷ مرداد در مرز باشماق مریوان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح سلامت اربعین تاکنون تعداد هزار و ۳۱۴ زائر اربعین حسینی که مرز باشماق مریوان را برای مشرف شدن به کربلای معلی انتخاب کرده‌اند، برای دریافت خدمات سلامت به بیمارستان سیار مراجعه کرده‌اند.

فرامرزی خاطرنشان کرد: بیشترین دلیل مراجعه این افراد به ترتیب مربوط به دردهای اسکلتی عضلانی، گلودرد و موارد تنفسی، موارد قلبی و گرمازدگی بوده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، تمهیدات لازم برای تأمین سلامتی زوار در این بیمارستان فراهم شده و آمادگی حداکثری فراهم است.

وی با اشاره به اینکه کادر پزشکی مستقر در این بیمارستان در ۲۴ ساعت شبانه روز آماده ارائه خدمات به زائران اربعین هستند، یادآور شد: این بیمارستان تا پایان بازگشت زائران برپا بوده و به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد.

کد مطلب 5881096

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