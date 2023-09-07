به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سین هونگ چول» سفیر کره شمالی در روسیه در سخنانی گفت که کشورش مانند گذشته در آینده نیز به سیاست تزلزل ناپذیر سلاح هسته‌ای در مقابل سلاح هسته‌ای و تقابل پیشگیرانه پایبند خواهد بود تا تلاش‌های بی‌ملاحظه آمریکا و کشورهای متخاصم را برای تقویت اقدامات نظامی و تهاجمی آنها کنترل کند.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تاکید کرد که کره شمالی قصد دارد صلح و ثبات را در شبه جزیره کره و منطقه حفظ کند.

سفیر کره شمالی در روسیه افزود که پیونگ یانگ دوستی نظامی با مسکو را در نبرد علیه دشمن مشترک تقویت خواهد کرد.

خبرگزاری مرکزی کره پیشتر گزارش داده بود که کره شمالی در پاسخ به رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، رزمایش‌هایی را برای شبیه سازی یک حمله هسته‌ای تاکتیکی انجام داده و دو موشک کروز راهبردی دوربرد با کلاهک‌های شبیه‌سازی کلاهک هسته‌ای پرتاب کرده است.

این تحولات در حالی است که یک مقام ارشد کاخ سفید مدعی شده است که به زودی «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در روسیه با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد.

این مقام کاخ سفید که نامش اعلام نشده، گفته است که رهبر کره شمالی به روسیه سفر خواهد کرد تا درباره تأمین تسلیحات مسکو گفتگو کند.