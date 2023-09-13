توطئه دشمنان را فراتر از مرزها رصد و شناسایی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ارسلان پرویز، فرمانده پدافند هوایی شرق شامگاه سه شنبه در دیدار با دادستان جدید نظامی خراسان جنوبی گفت: امروز پدافند هوایی ارتش با خودباوری و تکیه بر دانش و توان بومی به مرحله‌ای از بالندگی و صلابت رسیده است که در منطقه و جهان حرف برای گفتن دارد.

فرمانده پدافند هوایی شرق با بیان به اینکه پدافند هوایی در مأموریت‌های مختلف، امنیت را برای کشور به ارمغان آورده است افزود: امروز نیروی پدافند هوایی با اقتدار و خودباوری جوانان متعهد و با اخلاص خود و با تلاش شبانه‌روزی این عزیزان موجبات سرافرازی کشورمان را در عرصه‌های بین‌المللی فراهم آورده است.

سرتیپ پرویز در ادامه به درپیش بودن هفته دفاع مقدس اشاره و افزود: دشمن با شناختی که در هشت سال دفاع مقدس از ما به دست آورده، دیگر تهدید زمینی علیه ایران اسلامی را در سر نخواهد داشت.

وی افزود: لذا امروز نیروی پدافند هوایی ارتش با اقتدار از حریم هوایی کشور حفاظت و از هیچ تهدیدی نمی‌هراسد.

امیر سرتیپ دوم پرویز با بیان اینکه حفظ آمادگی رزمی و تقویت توان دفاعی این نیرو همواره با صیانت از آسمان کشورمان بدون وقفه و در طول شبانه روز در حال اجرا است، تصریح کرد: ما دشمنان را فراتر از مرزها کشف، رصد و شناسایی می‌کنیم و هرگونه حرکت نابجا و اشتباهی با پاسخ کوبنده غیورمردان پدافند هوایی مواجه خواهد شد.

محمد رضا کیانیان دادستان نظامی استان خراسان جنوبی نیز در این دیدار کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش را مصداق مجاهدان فی سبیل‌الله دانست که با تلاش و مجاهدت‌های شبانه‌روزی خود امنیت و آرامش را برای ایران اسلامی به ارمغان می‌آورند.

وی افزود: افزود: دادگاه و دادسرای نظامی بازوان توانمندی هستند که در چهارچوب قوانین و مقررات و در راستای حفظ اقتدار نیروهای مسلح، حمایت خویش را از کلیه مأموریت‌های نیروهای مسلح اعلام می‌نمایند.