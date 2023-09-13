حبیب صحاف استاد و پیشکسوت قرآن کریم درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صحاف استاد و پیشکسوت قرآن کریم در سن ۸۳ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

این قاری و استاد قرآن کریم متولد ۱۳۱۹ شهر کاظمین است. پدرش متولد تبریز و مادرش نوه آیت‌الله نائینی بود. او با تشویق خانواده خصوصاً مادر که حافظ کل قرآن بود آموختن قرآن را آغاز کرد و در جوانی از محضر اساتید صاحب نام جهان اسلام از جمله عبدالباسط و مصطفی اسماعیل تلمذ کرد.

این استاد فقید سال‌های عمرش را صرف آموزش جوانان کرد و شاگردان زیادی از محضر او آموختند و پله‌های ترقی را طی کردند. از جمله ایمان صحاف دختر مرحوم صحاف از اساتید قرآن کشورمان و شاگرد مکتب پدر است.

سال ۱۳۹۸ جمعی از فعالان قرآنی با حضور در منزل استاد صحاف از این قاری پیشکسوت تقدیر کردند.

حاج حبیب صحاف پس از عمری مجاهدت در راه قرآن شب گذشته در سن ۸۳ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

خبرگزاری مهر فقدان این پیشکسوت قرآنی را به جامعه قرآنی کشور و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.