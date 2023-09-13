بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار هواشناسی سطح زرد در لرستان، اظهار داشت: در قالب این شرایط آبوهوایی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی وقوع تندبادهای لحظهای، خیزش گردوخاک برای استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه این شرایط آبوهوایی اغلب نقاط استان را فرامیگیرد، گفت: زمان پایان این شرایط آبوهوایی تا پایان روز جمعه است.
مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: در قالب این شرایط آبوهوایی، سقوط اشیا، خسارت به برخی سازهها بهخصوص سازههای سبک مانند گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی، احتمال شکستن درختان کهنسال، کاهش میدان دید افقی و... پیشبینی میشود.
مرادپور بر لزوم تحکیم انواع سازههای سبک، در صورت بروز گردوغبار استفاده از ماسک برای گروههای حساس و بیماران و سایر اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
وی بیان داشت: سرعت وزش باد طی روز پنجشنبه نمود بیشتری خواهد داشت.
