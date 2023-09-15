به گزارش خبرگزاری مهر، «ژنرال مارک میلی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با سی. ان.ان، ادعاهای ترامپ درباره توصیه حمله نظامی به ایران را رد کرد و گفت که هیچگاه توصیه‌ای برای حمله به ایران نداشته است.

این نظامی ارشد آمریکایی گفت: «به شما اطمینان می‌دهم که من حتی یک بار هم پیشنهاد حمله به ایران را ندادم.»

پیش از این سی‌ان‌ان فایل صوتی از صحبت‌های ترامپ را منتشر کرده بود که او در آن با اشاره به طرح ارائه‌شده توسط پنتاگون برای حمله به ایران ادعا می‌کرد که طرح حمله به ایران توسط مارک میلی و پنتاگون آماده شده است.

با این حال میلی گفته است از سند خاصی که ترامپ به آن اشاره داشته، اطلاعی ندارد. او در این ارتباط گفت: «من نمی‌دانم سندی که آنها در موردش صحبت می‌کنند، چیست. تا به حال آن را ندیده‌ام و هیچ‌کس چیزی را که در موردش حرف می‌زنند، تا به حال در اختیارم نگذاشته است. واقعاً هنوز نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم اما می‌توانم به شما اطمینان دهم، حمله نظامی به ایران یک اقدام بسیار بسیار جدی است، ما توانمندی‌هایی داریم، طرح‌هایی داریم که در موردش نظر می‌دهیم، که این امر چندان غیرعادی نیست. اما من قصد ندارم بیشتر در این باره صحبت کنم و وارد جزئیات شوم.»

بر اساس کتاب خاطرات مارک میدوز، «دونالد ترامپ» در دوران ریاست‌جمهوری خود یک طرح فوق محرمانه جنگ با ایران را بر روی کاناپه‌ای در استراحتگاه گلف خود با سهل انگاری رها کرده بود. میدوز پیش از این به بازپرس ویژه پرونده ترامپ گفته بود که این ماجرا را از زبان یک نویسنده و یک ناشر شنیده است. این گزارش تأکید می‌کند که رئیس دفتر پیشین ترامپ در کتاب خود تنها به این ماجرا اشاره کوتاهی کرده است، چون این مسئله می‌تواند برای رئیس‌جمهور سابق آمریکا «دردسرساز» شود.

در این پیش‌نویس آمده است: «روی کاناپه مقابل میز رئیس جمهور، گزارشی چهار صفحه‌ای وجود دارد که توسط خود مارک میلی تایپ شده است. این نشان دهنده نقشه خود ژنرال میلی برای حمله به ایران است، کاری که او بیش از یک بار از پرزیدنت ترامپ در دوران ریاست جمهوری ترغیب کرده بود که انجام دهد…»

«لری جانسون»، افسر اطلاعاتی بازنشسته سازمان سیا و مقام سابق وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به انتشار فایل صوتی از دونالد ترامپ و تلاش دادستان‌های آمریکایی برای نشان‌دادن اینکه ترامپ از محرمانه‌بودن اسناد اطلاع داشته در گفت‌وگو با «اسپوتنیک» گفت: ترامپ به هیچ وجه اولین کسی نبود که به جنگ علیه ایران فکر کرد و تمرکز بر برنامه‌های جنگ حقیقت بزرگ‌تری را پنهان می‌کند؛ اینکه ترامپ این کار را نکرده است. (مقامات نظامی آمریکا) می‌خواستند چنین حمله‌ای را انجام دهند.

جانسون تاکید کرد: من فکر می‌کنم نکته کلیدی این است که ترامپ به این برنامه‌ها عمل نکرد. او در برابر فشار مشاوران که می‌خواستند با ایران جنگ آغاز کنند مقاومت و از همراهی با آنها خودداری کرد. من فکر می‌کنم که این واقعاً دلیل بخشی از خشمی است که اکنون متوجه او می‌شود.

ترامپ با ۳۷ اتهام مرتبط با پرونده‌های طبقه‌‏بندی‌شده روبرو است که «اف بی آی» در یورش آگوست پارسال در املاک او در مارآلاگو در فلوریدا کشف و ضبط کرد. اثبات حتی یکی از این اتهامات می‌تواند به زندان طویل المدت برای ترامپ منجر شود.

به نوشته اسپوتنیک طرح‌های اقدام نظامی علیه ایران از سال ۱۹۸۰، از ابتدای انقلاب ایران وجود داشته و در طول زمان بازنگری و به روز شده است. جانسون در همین زمینه به اسپوتنیک گفته است که در واقع در زمان سلف ترامپ، باراک اوباما، شانس بیشتری برای جنگ با ایران وجود داشت.