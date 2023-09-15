به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هفته آینده در کاخ سفید دیدار خواهند کرد.
آژانس خبری بلومبرگ با اعلام این موضوع تصریح کرد که زلنسکی ابتدای هفته پیشرو برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از ۱۹ سپتامبر جاری آغاز میشود به نیویورک سفر خواهد کرد و سپس برای دیدار با بایدن در کاخ سفید به واشنگتن خواهد رفت.
از سوی دیگر CNN نیز فاش کرد که زلنسکی در حالی که اوکراین آنچه ضدحملات این کشور به روسیه خوانده میشود را ادامه میدهد، از حضور خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت درخواست حمایت بیشتر از اوکراین استفاده خواهد کرد.
این شبکه آمریکایی تصریح کرد که زلنسکی قصد دارد نشستهایی را با رؤسای دیگر کشورهای بزرگ جهان در نیویورک برگزار کند تا کشورهایی که هنوز موضع قاطعی را در برابر جنگ میان روسیه و اوکراین اتخاذ نکردهاند، با شدت بیشتری روسیه را محکوم کنند.
زلنسکی پنجشنبه پیشرو به ساختمان کاپیتال نیز خواهد رفت، اما در کنگره آمریکا سخنرانی نخواهد کرد و تنها نشستهایی انفرادی را با قانونگذارن آمریکایی و اعضای بارز کنگره برگزار خواهد کرد.
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