ورود حدود ۴.۵ میلیون زائر رضوی به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد اظهار کرد: حدود ۴.۵ میلیون زائر برای شرکت در مراسم عزاداری امام هشتم (ع) به مشهد وارد شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: این زائران از طریق هوایی، ریلی، جاده‌ای و یا با وسیله نقلیه شخصی از همه مسیرهای ورودی به مشهد آمده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۱۵ هزار زائر پیاده نیز برای مراسم سوگواری شهادت امام رضا (علیه‌السلام) وارد مشهد شده‌اند.

گنابادی نژاد افزود: حرکت زائران پیاده امام رضا (علیه‌السلام) از ۲۰ روز قبل آغاز شده است.