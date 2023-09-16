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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۵۸

ورود حدود ۴.۵ میلیون زائر رضوی به مشهد

ورود حدود ۴.۵ میلیون زائر رضوی به مشهد

مشهد- معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی از ورود حدود ۴.۵ میلیون زائر رضوی به مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد اظهار کرد: حدود ۴.۵ میلیون زائر برای شرکت در مراسم عزاداری امام هشتم (ع) به مشهد وارد شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: این زائران از طریق هوایی، ریلی، جاده‌ای و یا با وسیله نقلیه شخصی از همه مسیرهای ورودی به مشهد آمده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۱۵ هزار زائر پیاده نیز برای مراسم سوگواری شهادت امام رضا (علیه‌السلام) وارد مشهد شده‌اند.

گنابادی نژاد افزود: حرکت زائران پیاده امام رضا (علیه‌السلام) از ۲۰ روز قبل آغاز شده است.

کد مطلب 5886868

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
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      ماشاءالله! 🌱💚

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