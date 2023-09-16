پس از ۱۲ سال، سفر قریب الوقوع و «بسیار مهم» بشار اسد به چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الاخبار، پس از انتشار رسانهای توافق کریدور اقتصادی هند به اروپا در نشست گروه بیست در دهلی نو که از خلیج (فارس) و بندر حیفا در فلسطین اشغالی و سپس از یونان به آلمان متصل میشود، پایگاه اینترنتی «الاخبار» مطلع شد که بشار اسد، رئیسجمهور سوریه ممکن است طی هفتههای آینده در صدر یک هیئت بلندپایه به چین سفر کند.
منابع دیپلماتیک به الاخبار خبر دادند که به احتمال زیاد یک هیأت عالیرتبه سوری به زودی به پایتخت چین سفر خواهد کرد تا با مقامات چینی نشستهایی در سطح عالی داشته باشد تا درباره توسعه مناسبات فیمابین و نقش چین در کمک به این کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند.
مقامات دیپلماتیک سوری خاطر نشان کردند که این سفر «بسیار مهم» خواهد بود و بشار اسد در یک مراسم رسمی با «شیء جین پینگ»، رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد.
سفر رئیس جمهور سوریه پس از نقش پکن در مصالحه میان عربستان سعودی و ایران در بهار امسال، نقطه عطفی راهبردی در مسیر مناسبات سوریه و چین و پرده دیگری از نقش چین در منطقه خواهد بود. این سفر ابتدا سیاسی است و بر تمایل چین برای ایجاد مشروعیت دولت سوریه و شخص رئیس جمهور آن در سطح بین المللی، علیرغم تلاش آمریکاییها برای ایجاد مانع در مسیر آشتی اعراب و سوریه و محروم کردن دولت سوریه از سرمایه گذاری تاکید میکند.
این دیدار همچنین تمایل چین را به گسترش نقش و حضور خود در غرب آسیا و ارسال پیام به دولت آمریکا مبنی بر نادیده گرفتن نگرانیهای غرب علیرغم مواضع محکم آنها در شورای امنیت در مورد سوریه تأیید میکند.
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