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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

جریمه هفت میلیارد ریالی قاچاق سوخت در دلگان

جریمه هفت میلیارد ریالی قاچاق سوخت در دلگان

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از جریمه هفت میلیارد و ۸۶۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در دلگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، موسی عباس زاده محمودی گفت: پرونده مربوط به خرید و فروش و حمل سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به میزان هفت هزار لیتر به ارزش دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دلگان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به بررسی مستندات قانونی اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان گفت: یگان تکاوری ۱۰۹ دلگان گزارش کشف این میزان سوخت را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.

کد مطلب 5887581

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