ساعت آغاز فعالیت مدارس اعلام شد/متوسطه ۷:۳۰، ابتدایی ۸

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران درباره برنامه مدیریت ترافیک شهری در مهرماه و در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران در هفته گذشته، ساعت کاری رسمی ادارات و واحدهای ستادی و استانی و مدارس و انتظامی و نظامی اعلام شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مستقر در سطح شهر تهران، ساعت کاری خود را از هفته گذشته یعنی ۱۸ شهریور به صورت شناور و از ساعت ۷ تا ۹ صبح آغاز کردند و واحدهای استانی و شهرستانی نیز اعلام شد که از ساعت ۷ صبح به خدمات خود ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران همچنین در مورد ساعت شروع به کار مدارس نیز گفت: بر اساس ساعتی که قبلاً هم اعلام شده مقاطع متوسطه ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح و مقاطع ابتدایی هم ساعت ۸ صبح شروع به فعالیت خواهند کرد.

این مقام مسؤول از برگزاری جلسه هماهنگی شورای ترافیک با حضور دستگاه‌های متعدد به ویژه شهرداری تهران، راهنمایی و رانندگی و آموزش و پرورش در هفته اول مهرماه خبر داد و تأکید کرد: ما همه مسائل را بررسی می‌کنیم و هرگونه تغییر و تصمیم‌گیری جدید در این حوزه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

شفیعی یادآور شد: کارکنان زن که سرپرست خانواده هستند و یا والدین شاغل در دستگاه‌های ستادی استانی و شهرستانی از مزیت شناورسازی ساعت کاری استفاده خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران اظهار کرد: ما نظرات تمامی دستگاه‌های مؤثر در زمینه ترافیک شهری از جمله اتوبوسرانی، شرکت مترو و راهور و آموزش و پرورش را جمع آوری می‌کنیم و بعد از جمع بندی نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد اما در هر صورت تلاش می‌کنیم که در هفته اول بازگشایی مدارس، شاهد ترافیک روان در معابر و خیابان‌ها باشیم.

وی ضمن درخواست از شهروندان برای مدیریت رفت و آمد به ویژه در هفته نخست مهرماه افزود: از زمان اجرای طرح شناورسازی، هماهنگی‌های بسیار خوبی بین مجموعه‌های بین بخشی شکل گرفته اما در هفته اول مهرماه این هماهنگی‌های درون بخشی به حداکثر میزان خود می‌رسد و شاهد رفع دغدغه همه شهروندان تهرانی خواهیم بود.