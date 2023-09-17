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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد؛

افزایش ۱۵ درصدی پروازهای فرودگاه امام خمینی(ره) در اربعین ۱۴۰۲

افزایش ۱۵ درصدی پروازهای فرودگاه امام خمینی(ره) در اربعین ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به رشد ۱۵ درصدی پروازها و افزایش ۲۹ درصدی تعداد مسافران گفت: در ایام اربعین امسال حتی یک پرواز کنسلی هم نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به آمار کلی پروازهای اربعین، گفت: از ۲۷ مردادماه تا ۲۰ شهریورماه که به عنوان بازه سفرهای اربعینی در ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اربعین وزارت کشور تعیین شده بود، یک هزار و ۷۵۵ پرواز از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از ترمینال سلام به فرودگاه نجف اشرف و فرودگاه بغداد انجام شد و در طول این پروازها بیش از ۲۳۵ هزار و ۹۰۷ نفر به عتبات عالیات مشرف شدند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در ادامه تاکید کرد: امسال با ۱۶ شرکت هواپیمایی پروازها پیش رفت که دو شرکت العراقیه و فلای بغداد و ۱۴ شرکت هواپیمایی داخلی مسئولیت اعزام زائران را عهده دار بودند.

وی گفت: ۹۳ درصد پروازها به نجف اشرف و ۷ درصد پروازها به فرودگاه بغداد انجام شد و میانگین تأخیرها حدود ۵۶ دقیقه تخمین زده شد و امسال نسبت به سال قبل در مجموع ۱۵ درصد افزایش پرواز و ۲۹ درصد افزایش مسافر را داشتیم.

چلندری در پایان تاکید کرد: در بازه زمانی مذکور حدود ۸۳ هزار دستگاه خودرو و روزانه بین ۸ هزار و ۳۰۰ تا ۹ هزار و ۳۰۰ خودرو متوقف و پارک بودند که به دستور وزیر راه و شهرسازی تمامی خدمات از این قبیل در این فرودگاه به صورت رایگان ارائه شد و در پروازهای اربعین امسال نیز حتی یک مسافر جامانده از پرواز و یا یک پرواز کنسلی نداشتیم.

کد مطلب 5887729
زهره آقاجانی

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