افزایش ۱۵ درصدی پروازهای فرودگاه امام خمینی(ره) در اربعین ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به آمار کلی پروازهای اربعین، گفت: از ۲۷ مردادماه تا ۲۰ شهریورماه که به عنوان بازه سفرهای اربعینی در ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اربعین وزارت کشور تعیین شده بود، یک هزار و ۷۵۵ پرواز از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از ترمینال سلام به فرودگاه نجف اشرف و فرودگاه بغداد انجام شد و در طول این پروازها بیش از ۲۳۵ هزار و ۹۰۷ نفر به عتبات عالیات مشرف شدند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در ادامه تاکید کرد: امسال با ۱۶ شرکت هواپیمایی پروازها پیش رفت که دو شرکت العراقیه و فلای بغداد و ۱۴ شرکت هواپیمایی داخلی مسئولیت اعزام زائران را عهده دار بودند.

وی گفت: ۹۳ درصد پروازها به نجف اشرف و ۷ درصد پروازها به فرودگاه بغداد انجام شد و میانگین تأخیرها حدود ۵۶ دقیقه تخمین زده شد و امسال نسبت به سال قبل در مجموع ۱۵ درصد افزایش پرواز و ۲۹ درصد افزایش مسافر را داشتیم.

چلندری در پایان تاکید کرد: در بازه زمانی مذکور حدود ۸۳ هزار دستگاه خودرو و روزانه بین ۸ هزار و ۳۰۰ تا ۹ هزار و ۳۰۰ خودرو متوقف و پارک بودند که به دستور وزیر راه و شهرسازی تمامی خدمات از این قبیل در این فرودگاه به صورت رایگان ارائه شد و در پروازهای اربعین امسال نیز حتی یک مسافر جامانده از پرواز و یا یک پرواز کنسلی نداشتیم.