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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۲۴

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تلاش ناکام ضدانقلاب برای التهاب‌آفرینی در سقز

تلاش ناکام ضدانقلاب برای التهاب‌آفرینی در سقز

سقز- با وجود سرمایه‌گذاری‌های مختلف و متعدد جریان ضدانقلاب برای ایجاد التهابات در شهر سقز اما بار دیگر به علت عدم همراهی مردم، تلاش آنها بی‌نتیجه ماند.

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به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ با آغاز روزهای کاری پس از چند روز تعطیلی در کشور مردم شهر سقز نیز زندگی وکسب وکار را از سر گرفتند.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های مختلف و متعدد جریان ضدانقلاب برای آنکه در سالگرد حوادث سال گذشته، التهابات دیگری را آغاز کنند اما بار دیگر به علت عدم همراهی مردم، تلاش آنها بی‌نتیجه ماند.

آرامش و امنیت سقز در حالی برقرار است که این اهالی شریف این شهر نه تنها از دیروز شاهد تجمع نبوده‌اند بلکه در حد اعتصاب نیز با فراخوان‌ها همراهی نکرده‌اند و امروز، رونق کسب و کار در بازار اصلی شهر، مغازه‌های خیابان‌های اصلی و فرعی و حتی در بازارچه‌های محلی و دستفروش‌ها نیز بنا بر روال عادی، برقرار بوده است.

کد مطلب 5887914

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