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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۱۲

با هنرمندی نیکناز میرقلمی؛

«منظومه ابریشم» را در خانه هنرمندان تماشا کنید

«منظومه ابریشم» را در خانه هنرمندان تماشا کنید

کنسرت پژوهشی «منظومه ابریشم» در قالب تک نوازی تنبور نیکناز میرقلمی از هنرمندان فعال این عرصه روز جمعه هفتم مهر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، کنسرت پژوهشی «منظومه‌ ابریشم» با تنبورنوازی نیکناز میرقلمی ساعت ۱۹ روز جمعه هفتم مهر ماه در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

در این کنسرت پژوهشی «منظومه‌ ابریشم» دوازده مقام تنبور با هنرمندی نیکناز میرقلمی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

نیکناز میرقلمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد اجرای موسیقی (MMus) از دانشگاه SOAS لندن است.

وی موسیقی را نزد هنرمندانی چون حمیدرضا گلدوزان، کیخسرو پورناظری، طینوش بهرامی، ارشد طهماسبی، بابک خضرایی و مجید اسماعیلی آموخته و به عنوان نوازنده در گروه‌هایی چون شمس و جاده ابریشم لندن فعالیت داشته است.

این هنرمند از سال ٢٠١٧ به نوعی بیان موسیقایی شخصی و داستان سرایی تمرکز داشته و موفق به کسب جوایزی از بوزار بروکسل و اودیسه فرانسه شده است.

کد مطلب 5888228
علیرضا سعیدی

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