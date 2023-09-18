«منظومه ابریشم» را در خانه هنرمندان تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، کنسرت پژوهشی «منظومه‌ ابریشم» با تنبورنوازی نیکناز میرقلمی ساعت ۱۹ روز جمعه هفتم مهر ماه در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

در این کنسرت پژوهشی «منظومه‌ ابریشم» دوازده مقام تنبور با هنرمندی نیکناز میرقلمی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

نیکناز میرقلمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد اجرای موسیقی (MMus) از دانشگاه SOAS لندن است.

وی موسیقی را نزد هنرمندانی چون حمیدرضا گلدوزان، کیخسرو پورناظری، طینوش بهرامی، ارشد طهماسبی، بابک خضرایی و مجید اسماعیلی آموخته و به عنوان نوازنده در گروه‌هایی چون شمس و جاده ابریشم لندن فعالیت داشته است.

این هنرمند از سال ٢٠١٧ به نوعی بیان موسیقایی شخصی و داستان سرایی تمرکز داشته و موفق به کسب جوایزی از بوزار بروکسل و اودیسه فرانسه شده است.