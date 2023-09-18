به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در اجلاسیه چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان با اشاره به برگزاری پیاده روی اربعین گفت: اتفاقی که در جهان معاصر هر سال باشکوهتر در حال برگزاری است؛ هدیهای از جانب خداوند است. نجات اهل عالم با امام حسین است و امیدواریم در اربعین سال آینده هر یک از ما نقش پر رنگ تری در ترویج، تبلیغ و تولید محتوا در مسیر اربعین داشته باشیم.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس چهاردهم در آغاز ماه ربیع الاول گفت: پیام این ماه توجه بیشتر به پیامبر عظیم الشان اسلام و سیره اوست. پیامبر حامل اخلاق زیبا بود و ما هم باید این اخلاق و همت بلند ایشان و صبر و مهر الهی او را سرلوحه و سرمشق زندگی خود قرار دهیم.
نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی با بیان اینکه باید خدا را بابت بصیرت مردم و غفلت دشمنان شکر کرد؛ گفت: عدهای خارج نشین گمان میکردند در فضای سالگرد کاری انجام دهند اما با شکست مفتضحانه ای مواجه شدند و هر یک از عوامل خارجی آن به جان هم افتادند و تقصیر این شکست را به گردن یکدیگر میاندازند. حال سران این ناآرامیها مثل سگهایی است که چون به طعمه نرسیدند با یکدیگر درگیر میشوند. بسیاری از آنان هم به افسردگیهای شدید مبتلا شدند.
حجتالاسلام حاج علیاکبری گفت: اگرچه دشمن به نتیجه نرسید اما ما هم در زمینه حجاب آسیب دیدیم و برخی به مسمومیت فکری مبتلا شدند. در چنین شرایطی وظیفه اتحادیه انجمنهای اسلامی وظیفه سنگینتری است و شما دانش آموزان عضو اتحادیه باید در مدارس خودتان با منطقی قوی به دوستانتان کمک کنید تا با فرونشستن غبارها و تمام شدن فضای احساسی، در فضایی عقلانی به صحبت بپردازید.
وی با اشاره به آغاز شکل گیری نظم جدید جهانی گفت: رهبری از مدتها قبل با بصیرتی که داشتند پیچ تاریخی جهانی را شناختند و به ما کمک کردند که هم در سال گذشته و هم در سال جدید موضوع جانمایی ایران در نظم جدید جهانی را جدی بگیریم. باید این مساله در سطح عموم جامعه بحث شود. مهم این است که ما در این زمینه نقش آفرینی کنیم.
نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی با بیان اینکه جریان قدرت کاملاً در حال انتقال است؛ گفت: ظهور قدرتهای جدید آسیایی در کنار افول قدرتهای غربی، نقش آفرینی بیشتر ملتها، گسترش فرهنگ مقاومت و الهامبخشی ایران در تحولات سیاسی جهان از جمله موضوعاتی است که رهبری چندین بار به آنها اشاره کردند اما بازخورد مناسبی هنوز در جامعه به این صحبتها نشده است و به نظر میرسد برای اشاعه این مطالب باید اقدام جدیدی را انجام داد.
حجتالاسلام حاج علیاکبری با بیان اینکه باید در ترویج گفتمان امام و مقتدایمان بکوشیم؛ گفت: اتحادیه انجمنهای اسلامی با بیان این مطالب در مجامع جهانی شناخته شده است. رویدادی با عنوان «نوجهان» هم در این خصوص طراحی و از فردا آغاز میشود که اسم مناسب و هم آوا با کلمه نوجوان است.
نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی با بیان اینکه در بیان مسائل کلان و تحولی دچار ضعف هستیم؛ گفت: ما نیازمند جهاد تبیین در مسائل کلان هستیم که امروز در زمینه نظم جدید جهانی بیشتر این نیاز احساس میشود. توجه به فضای مجازی، بازتعریف تشکیلات، سبک سازی در اجرا از مواردی است که باید انجام دهیم تا اتحادیه بیش از پیش و بهتر به وظایف خود عمل کند.
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