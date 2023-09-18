۵ برگزیده جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی، علی اکبر صالحی امروز در نشست خبری اعلام برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی در مورد برگزیدگان این دوره جایزه مصطفی گفت: پروفسور احمد حسن (متولد ۱۳۵۵، مصر) استاد دانشگاه کویینز، کانادا با اثر کاوش مخازن نرم افزاری (MSR) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و پروفسور امید فرخ زاد (متولد ۱۳۴۷، ایران) با اثر داروهای نوین بر پایه نانو ذرات پلیمری در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی دو برگزیده این جایزه هستند.

وی افزود: پروفسور سامیا خوری (متولد ۱۳۳۷، لبنان) استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان و با اثر رویکردهای نوین در درمان بیماری ام اس، شناسایی عوامل بیماری‌زا و سازوکارهای تنظیم و تحمل آن در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی، پروفسور مورات اویسال (متولد ۱۳۵۲، ترکیه) استاد دانشگاه نیویورک ابوظبی، امارات با اثر فناوری ارتباطات بی‌سیم نوری در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و پروفسور احمد فوزی اسماعیل (متولد ۱۳۴۴، کامبوج) استاد و رئیس دانشگاه فناوری مالزی با اثر توسعه کاربردهای فناوری غشا در حوزه علوم پایه و مهندسی برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی این دوره هستند.

روند انتخاب برگزیدگان و داوری

رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی اظهار داشت: اساسنامه جایزه مصطفی در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و از سال ۱۳۹۴ اولین دوره جایزه مصطفی برگزار و امسال پنجمین دوره آن برگزار می شود.

وی یاداور شد: مبنای این جایزه هم علم و هم عالم است، عالمی که موجب رفاه بشریت شده و در حوزه های مختلف نافع بوده، در مرزهای دانش حرکت کرده و به فناوری نافع دست یافته است. اثر و کاربرد مشخص بر فرهنگ و جامعه دارد.

صالحی ادامه داد: همچنین دانشمند باید حسن شهرت داشته، تسلط بر مهارت های فنی، ارتباطات قوی داشته، انگیزه مند بوده و شوق داشته باشد. جایزه مصطفی در ۴ زمینه علم و فناوری ارتباطات و اطلاعات، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو و علوم پایه و مهندسی انتخاب می شوند.

قائم مقام فرهنگستان علوم افزود: این افراد از دو روش یکی معرفی توسط دانشمندان یا نهادهای علمی و دیگری کشف و رصد، انتخاب می شوند که به این شکل ۲ هزار و ۶۱۳ پرونده از ۱۱۰ کشور تشکیل شد.

به گفته صالحی در این روند ۴۷۰ پرونده در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات (۲۶۶ دانشمند مقیم و ۲۰۴ دانشمند غیرمقیم) و ۶۴۰ پرونده در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی (۱۷۸ دانشمند مقیم و ۴۶۲ دانشمند غیرمقیم) تشکیل شد. افزون بر این هزار و ۵۰۳ پرونده در حوزه علم و فناوری نانو و علوم پایه و مهندسی (۸۴۶ دانشمند مقیم و ۶۵۷ دانشمند غیرمقیم) در بنیاد مصطفی بررسی شد.

وی ادامه داد: در غربالگری اولیه پرونده‌ها توسط گروه‌های علمی جایزه ۲۰۶ پرونده برای ورود به مرحله دوم و بعد از ارزیابی پرونده‌های منتخب، ۴۸ پرونده برای ورود به مرحله بعد انتخاب شد.

قائم مقام فرهنگستان علوم ادامه داد: در ادامه پرونده‌های منتخب توسط دانشمندان برجسته جهان در حوزه اثر هر یک از نامزدها، با دریافت نظر ۲۰۲ داور بین‌المللی در مورد ۴۸ پرونده منتخب داوری شد. در پی داوری نهایی پرونده‌های منتخب توسط گروه‌های علمی جایزه مصطفی ۱۴ نامزد برتر به کارگروه علمی معرفی شدند که از این تعداد با جمع‌بندی نامزدهای برتر توسط کارگروه علمی جایزه ۹ نامزد برتر توسط کارگروه علمی به شورای سیاست‌گذاری جایزه معرفی و در انتخاب نهایی برگزیدگان توسط شورای سیاست‌گذاری جایزه ۳ برگزیده مقیم و ۲ برگزیده غیرمقیم به عنوان برگزیدگان این دوره جایزه انتخاب شدند.

علم نافع و علم غیرنافع

علی اکبر صالحی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: علم در ذات خود ممدوح است، البته گاهی علم به علم نافع و علم غیرنافع تفسیم بندی می شود اما علم در ذات خود ممدوح است و مولفه ای که آن را نافع می کند، نحوه کاربرد علم است و نه خود علم‌.

وی با استناد به گفته پیامبر اکرم در مورد یافتن علم حتی در چین گفت: این امر ناشی از همین ممدوح بودن علم است. علم برآمده از عقل است و جایگاه عقل کاملا روشن است.

وی با بیان این مثال ها افزود: انسان نیاز به الگو دارد؛ الگو نمادی است که برای جوان ها در جهت یابی کمک می کند. در جایزه مصطفی دنبال الگوسازی برای جوانان هستیم تا آنها را به کسب علم تشویق کنیم. زندگی فاقد علم، تهی و پوچ است و علم به زندگی معنا می دهد و جهت زندگی را روشن می کند.