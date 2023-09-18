بررسی میزان پیشرفت توانبخشی بیماران با یک سامانه هوشمند ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، محمد عابدینی نجف آبادی مدیرعامل یک شرکت مهندسی با اشاره به تجاری سازی سیستم ثبت حرکت اینرسیایی عنوان کرد: این محصول شامل تعدادی ماژول بوده که روی اعضای مختلف بدن نصب میشوند. هر یک از ماژولها شامل شتابسنج، ژیروسکوپ و مغناطیسسنجهای سهمحوره هستند که داده آنها به صورت همزمان در پردازندههای داخلی هر ماژول خوانده شده و پس از کالیبراسیون به یک پردازنده مرکزی ارسال میشوند.
وی با اشاره به پردازش و تحلیل هوشمند اطلاعات حرکتی در این سامانه عنوان کرد: اطلاعات تجمیعشده در پردازنده مرکزی با استفاده از الگوریتم تلفیق اطلاعات حسگری توسعهیافته در شرکت با یکدیگر تلفیق میشوند.
عابدینی افزود: خروجی الگوریتم موقعیت، سرعت و جهتگیری هریک از اعضای بدن است. علاوه بر این، الگوریتم بدون هیچگونه اطلاعات قبلی از محل حسگرها، موقعیت نصب آنها نسبت به مفاصل و هندسه بدن را نیز تخمین میزند. قدم اول در تولید این محصول با شناسایی یک نیاز و توجه به اهمیت ثبت حرکات بدن برداشته شده است. در گذشته، ثبت حرکت در محیطهای آزمایشگاهی و با استفاده از دوربینهای گرانقیمت انجام شده و ارائه خدمات ثبت حرکت کاربردهای محدودی داشت. به همین دلیل، تصمیم بر ارائه و توسعه یک راهکار پیشرفته و کمهزینهی برای ثبت حرکت گرفته شد.
این فعال فناور با اشاره به کاربردهای گسترده سامانه ثبت حرکت اینرسیایی، عنوان کرد: این محصول دانشبنیان در حوزههای متعددی از جمله تولید پویانمایی و بازیهای رایانهای، کمک به فرآیندهای توانبخشی و فرآیند یادگیری در ورزش کاربرد دارد. مخاطبان اصلی آن نیز تولیدکنندگان پویانمایی و بازیهای رایانهای، مراکز توانبخشی، پزشکانی که در پایش وضعیت بیماران فعالیت دارند و مربیان حرکات ورزشی به منظور فراهم آوردن شرایط آموزشی مناسب و پایش حرکات ورزشکار هستند.
عابدینی درباره نمونههای مشابه این محصول توضیح داد: محصول توسعهدادهشده در شرکت، برتریهای متعددی از جمله دقت بالاتر نسبت به نمونههای اینرسیایی مشابه و هزینه کمتر نسبت به نمونههای اپتیکال دارد. نمونههای اپتیکال از مجموعهای از دوربینهای گرانقیمت برای ثبت حرکت استفاده میکنند که ملزم به حرکت صرفا در محدوده دید دوربین بوده و در نتیجه محدود به محیط کنترلشده آزمایشگاهی هستند. حسگرهای اینرسیایی مورد استفاده در سیستم توسعهیافته در شرکت از قابلیت ثبت حرکت در هر محیطی برخوردار هستند و قیمت بسیار پایینتری نسبت به سیستمهای مبتنی بر استفاده از دوربین دارند. دیگر سیستمهای ثبت حرکت اینرسیایی داخلی و خارجی، به ندرت دارای قابلیت تخمین موقعیت با دقت مورد قبول هستند.
وی با بیان اینکه نمونه ساخت داخل با هزینهای چندین برابر پایینتر از شکل وارداتی نیز داخلی را تامین میکند، ادامه داد: با توجه به اینکه نمونههای مشابه خارجی قبل از احتساب هزینههای گمرک و واردات بیش از چند هزار دلار قیمت دارند، تولید داخلی این محصول میتواند به جلوگیری از ارزبری بیشتر کمک کند.
مدیرعامل این شرکت مهندسی بیان کرد: مزایای قیمتی و رقابتی این محصول نسبت به نمونههای مشابه شامل دوجانبه بودن استفاده در محیطهای آزمایشگاهی و همچنین در محیطهای واقعی، قیمت کمتر، صرفهجویی در زمان و امکان کالیبراسیون ساده بدون نیاز به تجهیزات گران قیمت است. علاوه بر مزایای ذکر شده، محصول توسعه داده شده در شرکت از معدود سیستمهای ثبت حرکت ایرنرسیایی است که علاوه بر تخمین جهتگیری، قادر به تخمین موقعیت و هندسه اعضای بدن به صورت برخط هستند.
وی، همچنین از اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم با تجریسازی این سامانه گفت و افزود: در فرآیند تولید ماژولهای حسگری و پردازندهها، تولید قطعات و مواد اولیه، بستهبندی و توزیع، اشتغال زیادی ایجاد شده است.
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