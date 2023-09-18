به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، خسرو خسروی فر، قائم مقام معاونت خدمات پس از فروش درباره جزئیات این رقابت، گفت: «مرحله اول این رقابت، عاملیت‌ها در یک آزمون کتبی شرکت کردند و نفرات برتر به آزمونی که سوالات پیچیده‌تر و تخصصی‌تری داشت حاضر شدند و به سوالات پاسخ گفتند.» وی در همین اضافه کرد: «افرادی که بالاترین نمره را کسب کردند به مرحله عملی المپیاد دعوت شدند.»

قائم مقام معاونت خدمات پس از فروش گروه بهمن در توضیح این رقابت گفت: «در هر مرحله ایرادات فنی، که توسط طراحان سوال مسابقه طراحی شده بود که عاملیت‌ها باید با ثبت رکورد، عیوب را برطرف کنند. در مرحله سوم قطعات خودرو باز شده، که در این مرحله عاملیت‌ها باید مهارت مکانیکی خود را محک بزنند.»

خسروی فر، در خصوص هدف از برگزاری این رویداد رقابتی گفت: «این رقابت بر اساس استاندارد شرکت مادر تهیه و تدوین شده است و قصد ما از طراحی این مسابقه ارتقا کیفیت ارائه خدمات عاملیت‌های گروه بهمن باید به استانداردهای بین‌المللی است. داوران این رقابت از شرکت سازنده اصلی خودرو دعوت شده بودند.»

وی با اشاره به اینکه کارشناسان پذیرش نیز المپیاد ویژه خود را دارد، گفت: «برای کارشناسان پذیرش نیز المپیاد متناسب با نیازهای آنها طراحی شده و آنها رقابت ویژه خود را دارند. کارشناسان پذیرش باید طی ۹ مرحله پذیرش را به طور صحیح و دقیق اجرا کنند.» زارع تاکید کرد، اگر کارشناسان پذیرش به درستی از رانندگان گزارش بگیرند، رفع عیب محصول دقیق‌تر انجام می‌شود.

همچنین در همین رابطه حمیدرضا زارع، رئیس آموزش فنی گروه بهمن گفت: «هدف از برگزاری این رقابت، افزایش میزان توانمندی عاملیت‎‌ها و در نهایت جلب خشنودی و رضایتمندی مشتریان گروه بهمن است و نفر برتر این رقابت برای یک دوره آموزشی به کشور چین اعزام خواهد شد.» رئیس آموزش فنی گروه بهمن همچنین از برگزاری رقابتی در حوزه خودروهای تجاری تولیدی گروه بهمن خبر داد.