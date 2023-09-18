السیسی عازم امارات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز دوشنبه عازم امارات خواهد شد.

رئیس جمهور مصر در جریان این سفر با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات دیدار و گفتگو خواهد کرد.

قرار است که السیسی با رئیس امارات راههای تقویت روابط میان دو کشور و هماهنگی درباره موضوعات و بحران های منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک در مرحله کنونی را مورد رایزنی قرار دهد.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که این سفر در راستای تقویت روابط مصر و امارات و روابط مبتنی بر همکاری و هماهنگی در همه زمینه هاست.