به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس ستاد مشترک آمریکا درباره توانایی ارتش اوکراین برای موفقیت در ضدحملات علیه روسیه ابراز تردید کرد.

ژنرال «مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد که ضدحمله نظامی ارتش اوکراین که از مدت‌ها قبل علیه روسیه آغاز شد، مدت زیادی طول خواهد کشید.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با یک رسانه آمریکایی گفت که این ضدحمله علیرغم اهمیتی که دارد، اهداف عملیاتی و تاکتیکی محدودی دارد، به این معنی که حتی اگر به طور کامل محقق شود، تمام روس‌ها را به طور کامل از اوکراین بیرون نمی‌کند که هدف راهبردی گسترده‌تر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین است.

رئیس ستاد ارتش آمریکا همچنین در این مصاحبه، ضدحمله های ارتش اوکراین را طولانی، دشوار و خونین توصیف کرد.

وبگاه «روسیا الیوم» چندی پیش به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: علت اصلی ناکامی ضدحملات ارتش اوکراین در جنوب این کشور علیه مواضع ارتش روسیه به باور کارشناسان نظامی به این واقعیت برمی‌گردد که تعداد زیادی از نظامیان کی‌یف در شرق مستقر شده‌اند و دولتمردان اوکراین توصیه کارشناسان در تمرکز نیروها در یک جبهه واحد را نادیده گرفته اند.