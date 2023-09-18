به گزارش خبرنگار مهر، فیروز قاسمی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مدیریت آب به یک مدیریت پیچیده تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه زحمات زیادی در استان چهارمحال و بختیاری در راستای مدیریت آب صورت گرفته است تصریح کرد: این استان شاهد تنشهای آبی زیادی بوده و علت آن همجواری با استانهای کم آب است.
نگاه دولت سیزدهم به طرحهای آبی ویژه است
قاسمی زاده با اذعان بر اینکه عملکرد استان در بخش مدیریت آب ۱۰۰ درصد است گفت: دولت سیزدهم نگاه ویژهای به طرحهای آب دارد و با پیگیریهایی که انجام میدهد تا کنون اتفاقات خوبی طی این دوره رقم خورده است.
وی با اذعان بر اینکه امسال ورودی و خروجی آب در سدهای کشور مثبت بوده است بیان داشت: با وجود سال پرآب، اما بازهم خشکسالیها جبران نشده و آب خوانهای ما تحلیل میرود و اثرات منفی آن نشان داده میشود.
قاسمی زاده با بیان اینکه دولت سیزدهم برای کم آبی برنامههایی را در دستور کار دارد گفت: در بعضی حوزههای آبریز در کشور با چالشهایی رو به رو بودهایم که برای حل آنها باید چارهای اندیشیده شود.
۸۰ طرح آبی اضطراری در کشور وجود دارد
وی با تاکید بر اینکه ۸۰ طرح اضطراری در سال جاری در کشور مطرح بوده است گفت: تمامی طرحهای نیمه تمام باید هرچه سریعتر به بهره برداری برسد و بر طبق اولویت برای آنها اعتبار نیز در نظر گرفته شده است.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اینکه باید بر روی مصرف آب برنامهریزی و مدیریت صورت گیرد اظهار کرد: برداشت از آب صورت میگیرد اما اندازه گیری نمیشود، سالها طول میکشد تا بتوان آب خوانها را مدیریت کرد، این دولت برای برداشت از آبهای زیر زمینی برنامهریزی کرده و آن را به خوبی مدیریت میکند.
قاسمی زاده خاطر نشان کرد: امکان سامان دهی ۲۲۰ هزار از ۳۵۰ هزار چاه در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه از اول مهرماه امسال برای مقابله با برداشتهای غیر مجاز آب برنامهریزی صورت گرفته است گفت: بر اساس ظرفیتهایی که در حوزه آب وجود دارد برداشت صورت میگیرد که کسی متضرر نشود.
قاسمی زاده بیان داشت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که اتفاق میافتد حل کردن مشکلات آب شرب در هر نقطه از کشور میباشد.
وی اضافه کرد: در ۴ حوزه از ۶ حوزه آبریز اصلی با محدودیت برداشت از منابع آب مواجه هستیم که تحت هر شرایطی در توسعه ناپایدار قرار میگیرد.
کشور باید در مسیر توسعه قرار گیرد
قاسمی زاده با تاکید بر اینکه همه تلاش دولت در این است که مردم در بخش آب شرب و کشاورزی دچار مشکل نشوند گفت: همه ما باید نقش آفرینی کنیم که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد.
وی با اذعان بر اینکه ۳۵۰ هزار چاه غیر مجاز وجود دارد که باید بر روی آنها کنتور نصب شود اذعان داشت: ۱۹ درصد چاههای ما غیر مجاز هستند که تا کنون انسداد ۲۳ هزار چاه شروع شده است.
قاسمی زاده با بیان اینکه وزارت نیرو به عنوان متولی آب است خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاه و سازمانها در نحوه مدیریت آب دخالت دارند.
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