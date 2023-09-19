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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۲۰

به ریاست مصری؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ طرح اصلاح قانون کنکور در دستورکار

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ طرح اصلاح قانون کنکور در دستورکار

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت از گزارشگران فساد (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت محترم وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 5889075
زهرا علیدادی

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