بیش از ۵۱ میلیارد تومان مالیات در تهران وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان بازرسی مبنی بر انجام اقدامات نظارتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تسریع در وصول مالیات معوق و پیش بینی آن در فرآیند برنامه ریزی سال جاری به عنوان یکی از بازرسی‌های کلان محور از استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در مرکز دادرسی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل امور مالیاتی خبرداد و گفت: طی چند ماه اخیر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انجام مکاتبات متعدد با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز دادرسی مالیاتی و مدیران‌کل امور مالیاتی و مدیران دادرسی مالیاتی و استقرار هیأت‌های بازرسی و بررسی اسناد و مدارک اقدام کردند.

وی به اهم یافته‌های به‌دست آمده در این بازرسی اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا ایراداتی در خصوص پرونده‌های در جریان دادرسی مالیاتی که موجب عدم تعیین تکلیف مالیات‌های مذکور و کندی در روند دادرسی مالیاتی شده بود، احصا شد که از آن جمله می‌توان به ناکافی بودن تعداد هیأت‌ها، عدم وجود مجریان قرار مستقل در واحدهای دادرسی مالیاتی صرفاً به منظور اجرای قرار کارشناسی، عدم اجرای به موقع قرارهای کارشناسی توسط مجریان قرار، عدم تشکیل و تجدید وقت جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان هیأت‌های مذکور و تعدد مراجع دادرسی مالیاتی درون و برون سازمانی اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور عدم پیاده‌سازی کامل سامانه جدید دادرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم ارسال به موقع پرونده‌ها به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قبل از تشکیل جلسه هیأت، صدور قرار رسیدگی مکرر توسط هیأت‌های مذکور و عودت مکرر پرونده‌ها به واحدهای مالیاتی به دلیل رفع نقص را از دیگر ایرادات احصاء شده، دانست‌.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی برای نظارت بر مالیات بیان کرد: پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته تاکنون به صورت مستمر و جدی و صرفاً در شهر تهران از دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مردادماه امسال از طریق بررسی پرونده‌های مطرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با اولویت پرونده‌های با رقم‌های بالای مالیات تشخیصی، منجر به وصول بیش از ۵۱۵,۲۴۵ میلیارد ریال (۵۱,۵۲۴ میلیارد تومان) توسط ادارات‌کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، مودیان متوسط، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران پس از صدور رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شده است‌.

وی همچنین به صدور رأی قطعی برای تعداد ۲۹۳ هزار و ۱۸۶ فقره اعتراض مؤدیان با مجموع مبالغ مالیات تشخیصی ۱,۹۵۱ هزار میلیارد ریال از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کشور خبرداد و تاکید کرد؛ تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور جهت وصول مالیات در دست پیگیری است‌.

به گفته رحمانیان تعداد ۳۶ هزار و ۴۸۴ فقره قرار کارشناسی با مالیات تشخیصی ۶۹۴ هزار میلیارد ریال توسط مجریان قرار مربوطه تا تیرماه ۱۴۰۲ به انجام رسیده و پرونده‌های مذکور برای صدور رأی به هیأت ارجاع شده است‌.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهم‌ترین بسترهای ایجاد فرار مالیاتی در مؤدیان، اعتراضات مکرر برخی مودیان مالیاتی و رسوب پرونده‌های مالیاتی ایشان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دانست و اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، برخی از فعالان اقتصادی پس از رسیدگی پرونده مالیاتی در ادارات مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی پرونده و مبالغ مالیات تشخیصی، با به جریان انداختن پرونده مالیاتی خود در فرایندهای اغلب طولانی دادرسی مالیاتی و با انگیزه فرار مالیاتی، از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌زنند که تأخیر طولانی مدت در پرداخت مالیات توسط اشخاص مذکور در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نرخ بالای تورم، ارزش ریالی مالیات را به شدت کاهش داده و این موضوع موجب تضییع حقوق دولت می‌شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی‌کل کشور گفت: بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از سازمان امور مالیاتی کشور تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۷۲ اعتراض با مبلغ برگ تشخیص مالیاتی بالغ بر ۶,۲۴۲ هزار میلیارد ریال در ۵۷۷ هیأت حل اختلاف مالیاتی کشور مطرح بوده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است‌.

رحمانیان اظهار کرد: هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران، خوزستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و هرمزگان در مجموع با تعداد ۶۱۳ هزار و ۵۷۹ اعتراض تعیین‌تکلیف نشده و مبلغ مالیات تشخیصی ۵,۹۲۸ هزار میلیارد ریال، حدود ۸/۹۴ درصد مالیات تشخیصی این موضوع را به خود اختصاص داده‌اند.