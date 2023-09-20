۹۰۰ بسته مهر تحصیلی توسط موقوفات استان مرکزی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی گفت: از مجموع ۹۰۰ بسته تحصیلی، ۴۳۲ بسته ویژه دانشآموزان مقطع تحصیلی ابتدایی و بقیه ویژه بین دانش آموزان مقطع متوسطه توزیع میشود.
وی ادامه داد: ارزش هر بسته مهر تحصیلی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده که در مجموع ۵ میلیارد ریال از محل موقوفات برای تأمین آنها هزینه شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: این بستهها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد و سایر نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان برای یک سال تحصیلی است.
واحدی در خصوص توزیع بستههای مهر تحصیلی گفت: بستههای مهر تحصیلی در شهرهای ساوه، اراک، خمین، زرندیه، تفرش، محلات، دلیجان، شازند، فراهان و آشتیان توزیع میشود.
به گفته وی خانوادههای نیازمند از سوی مراکز افق بقاع متبرکه و ادارات کل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان معرفی و بستههای مهر تحصیلی بین آنها توزیع خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی یادآور شد: اجرای امینانه نیات واقفان با هدف شفافسازی فعالیتهای مالی این اداره کل به صورت طرحهای مختلف حمایتی در جامعه هزینه میشود.
وی خاطر نشان کرد: بستههای مهر تحصیلی از محل نیات واقفانی چون حاج آقا محسن اراکی، علی فراهانچی، رضا بنایی، غلامعلی بنایی، قاسم رنجبران، بتول طلاکوبی اصفهانی، ابراهیم ابن آقا قدیر و خدیجه سراج حجازی تهیه و در بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع میشود.
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