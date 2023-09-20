تهیه پرونده ۳ منطقه عملیاتی دفاع مقدس ایلام برای ثبت در آثار ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده سه منطقه عملیاتی دفاع مقدس از استان ایلام شامل منطقه عملیاتی کوشک شهرستان ایوان، منطقه عملیاتی گره‌شیر شهرستان مهران و منطقه عملیاتی چیلات شهرستان دهلران آماده و برای ثبت به وزارت میراث فرهنگی کشور ارسال شده است. ‎

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: برای هریک از این مناطق عملیاتی، از سوی تیم کارشناسی، مستندنگاری و تحقیقات میدانی انجام شده و پرونده این آثار به‌همراه عکس و فیلم برای بررسی نهایی به دفتر شورای ثبت میراث‌فرهنگی کشور ارسال شده است که پس از تصویب شورا در فهرست آثار ملی به ثبت خواهند رسید.

شریفی گفت: دفاع مقدس مهمت‌رین میراثی است که برای کشور از رشادت‌ها و جانفشانی جوانان مومن و متدین به یادگار مانده و باید برای ماندگاری آن تلاشی مضاعف کرد.