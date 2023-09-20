جهش حوزه اقتصادی در آذربایجان غربی/نیازمند سرمایه گذاری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان چهارشنبه شب در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: از موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های آذربایجان غربی در حوزه‌هایی چون تجارت بین الملل، معدن، گردشگری، کشاورزی و … می‌توان برای پیشبرد برنامه دولت سیزدهم جهت رشد اقتصادی کشور و استان استفاده کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری استان از ثروت و مواهب الهی، از این ظرفیت‌های گسترده آنگونه که باید استفاده نشده، اما در دو سال اخیر ریل گذاری لازم در این خصوص انجام شده است.

استاندار آذربایجان غربی به قرار داشتن امن ترین مرزهای کشور در این استان نیز اشاره کرده و افزود: در سال‌های اخیر ضریب نفوذ امنیت در آذربایجان غربی افزایش یافته و این مسئله زمینه توسعه استان را فراهم کرده است.

معتمدیان همچنین با تاکید بر تکمیل زیرساخت‌ها و بالفعل کردن ظرفیت‌های مختلف آذربایجان غربی، تصریح کرد: برای جبران عقب افتادگی‌های استان در حوزه‌های مختلف، نیازمند سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی و دولتی و بخش خصوصی در آذربایجان غربی هستیم.

وی در ادامه به اهمیت سرمایه گذاری در حوزه معدن استان اشاره کرده و افزود: ۵۲ ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده و می‌توان با فرآوری محصولات معدنی، افزایش تولید و درآمد و همچنین اشتغال پایدار را برای استان به ارمغان آورد.

استاندار آذربایجان غربی به ظرفیت‌های حوزه کشاورزی استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: آذربایجان غربی از قطب‌های کشاورزی کشور بوده و رویکرد فرآوری محصولات کشاورزی برای جلوگیری از خام فروشی را به صورت جدی در استان دنبال می‌کنیم.

معتمدیان همچنین با اشاره به پیشبرد سیاست دولت سیزدهم در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آذربایجان غربی، افزود: جذب سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و احیای واحدهای راکد، منجر به رونق و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال استان در دو سال اخیر شده است.

وی با تاکید بر تعامل با بخش خصوصی برای رفع موانع توسعه استان، اضافه کرد: با گسترش اقدامات عمرانی، افزایش سهم معادن در رونق اشتغال و بالا بردن ارزش افزوده حوزه کشاورزی، آذربایجان غربی در مسیر توسعه گام بر می‌دارد.