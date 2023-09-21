  1. استانها
  2. البرز
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۵۵

معاون اداره‌کل راهداری البرز خبر داد؛

پیشرفت ۲۶ درصدی پروژه تعریض پل آیت‌الله هاشمی تا پل مهرشهر

پیشرفت ۲۶ درصدی پروژه تعریض پل آیت‌الله هاشمی تا پل مهرشهر

کرج- معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از پیشرفت ۲۶ درصدی اجرای پروژه تعریض آزادراه تهران- کرج- قزوین محدوده مهرویلا حد فاصل پل آیت الله هاشمی تا پل مهرشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پرورشی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه تعریض آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده مهرویلا حد فاصل پل آیت‌الله هاشمی تا پل مهرشهر خبر داد و گفت: اجرای این پروژه از اواخر فروردین ماه سال جاری آغاز شده است و به مدت ۱۸ ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طول این پروژه ۴.۵ کیلومتر است، افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجرا است.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این پروژه ۲۶ درصدی پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: این اداره‌کل از تمام توان خود برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده می‌کند لذا از مردم تقاضا داریم برای اجرای بهتر پروژه‌های تعریف شده صبر و شکیبایی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5890938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها