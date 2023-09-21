به گزارش خبرنگار مهر، حمید پرورشی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه تعریض آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده مهرویلا حد فاصل پل آیت‌الله هاشمی تا پل مهرشهر خبر داد و گفت: اجرای این پروژه از اواخر فروردین ماه سال جاری آغاز شده است و به مدت ۱۸ ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طول این پروژه ۴.۵ کیلومتر است، افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجرا است.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این پروژه ۲۶ درصدی پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: این اداره‌کل از تمام توان خود برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده می‌کند لذا از مردم تقاضا داریم برای اجرای بهتر پروژه‌های تعریف شده صبر و شکیبایی لازم را داشته باشند.