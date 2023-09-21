۲ کشته در سانحه رانندگی جاده خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۱:۳۵ دقیقه بامداد پنجشنبه تصادف یک دستگاه خودرو ۲۰۶ با ۲ سرنشین خانم و آقای ۲۶ ساله در مسیر شرق به غرب جاده خاوران به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد و بلافاصله ۲ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه خودرو ۲۰۶ به دلیل نامشخص از مسیر منحرف شده و با سرعت زیاد با تیر برق کنار جاده برخورد کرده بود که بر اثر آن هر دو سرنشین جان خود را از دست دادند.

ملکی ادامه داد: به دلیل شدت برخورد تقریباً اتاقک خودرو متلاشی شده بود و هر ۲ سرنشین در داخل خودرو محبوس بودند.

وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان با امکانات لازم قطعات خودرو را برش دادند و هر ۲ سرنشین را خارج کردند که به تشخیص عوامل اورژانس مشخص شد این مرد و زن جوان به دلیل شدت جراحات وارده جان باختند.

ملکی گفت: کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی علت این سانحه رانندگی هستند.