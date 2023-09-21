به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهرویه با اعلام برپایی جشن عاطفهها در معابر شهری، گفت: ۱۵۳ پایگاه کمیته امداد استان تهران با حضور همکاران ادارات اجرایی در معابر شهری آماده دریافت کمکهای مردمی برای دانش آموزان تحت حمایت در آستانه آغاز سال تحصیلی هستند.
وی با بیان اینکه جشن عاطفهها از ۱۵ مرداد آغاز شده است، افزود: برگزاری این پویش تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.
دهرویه ادامه داد: فردا جمعه ۳۱ شهریور نیز ادارات اجرایی با برپایی پایگاه در مصلاهای نماز جمعه آماده دریافت کمکهای مردمی برای دانش آموزان نیازمند هستند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران با اعلام روشهای مشارکتهای مردمی در پویش جشن عاطفهها، عنوان کرد: کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸، تماس با شماره تلفن گویای ۰۲۱۷۳۵۵ و درج عدد ۱۶ از روشهای مشارکت در این پویش ویژه دانش آموزان تحت حمایت است.
وی خاطر نشان کرد: هدف از اجرای پویش جشن عاطفهها، حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه به ویژه دانشآموزان تحت حمایت این نهاد، توسعه، ترویج و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری و بسط و تعمیق مسئولیتهای اجتماعی است.
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