حذف ۶ مدرسه کانکسی با ۱۱ کلاس درس در خراسان جنوبی از اول مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: جذب کمک خیران برای امر مدرسه سازی یاری گر اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس در استان است.

وی تصریح کرد: در ابتدای مهر امسال ۵۶ پروژه مدرسه‌سازی در استان افتتاح می‌شود که از این تعداد ۶ مدرسه با ۱۱ کلاس درس مربوط به حذف کلاس‌های کانکسی است.

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی مدارس خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تاکنون ۱۵ جشنواره خیران مدرسه ساز در استان برگزار شده است، یادآور شد: بیست و پنجمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اسفندماه امسال و یا اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه مجموع تعهد خیران در طول این مدت ۱۸۹۷ تعهد در قالب ۶۶۷ مدرسه با بیش از ۲ هزار مترمربع مساحت بوده است، بیان داشت: در طول برگزاری این جشنواره‌ها در مجموع ۸۰۵ خیر شامل ۶۸۷ خیر حقیقی و ۱۱۸ خیر حقوقی جذب شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد خیران مدرسه ساز استان از خارج از استان هستند.

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی مدارس خراسان‌جنوبی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی ۸۰ درصد مدارس با مشارکت خیران ساخته می‌شود.

علیرضا زینلی، معاون پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی نیز در ادامه اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان برای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس در استان هزینه شده است.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار برای تأمین ۵۶۰۰ قلم تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هزینه شده است.

زینلی بیان داشت: اخیراً طرح شهید عجمیان در راستای بازسازی تجهیزات معیوب آموزش و پرورش اجرا و در برنامه قرار دارد.