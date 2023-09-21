به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان ظهر پنجشنبه در حاشیه پویش همکلاسی مهربان ۴ با بیان اینکه این سازمان پویشی را با نام همکلاسی مهربان راه اندازی کرده است، افزود: در نظر داریم در آستانه بازگشایی مدارس ۵۰۰ هزار بسته لوازم التحریر ایرانی - اسلامی تا ۱۵ مهر بین دانش آموزان نیازمند توزیع کنیم.
وی با بیان اینکه پنج ویژگی برای این پویش تعریف شده است، گفت: این پویش توسط دانش آموزان برگزار میشود و تصاویر روی لوازم التحریر و نوشت افزارها ایرانی است.
باستان ادامه داد: این پویش با حضور و مشارکت خیرین انجام میشود و این لوازم التحریر به صورت پنهانی و با حفظ کرامت و عزت دانشآموزان تحویل میشود.
وی با عنوان اینکه این پویش به صورت سراسری برگزار میشود، تصریح کرد: بسیج سازمان دانشآموزی با کمک معاونت فرهنگی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش ۱۰ عنوان برنامه را برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته است که ۵ برنامه به صورت حضوری و ۵ برنامه در بستر فضای مجازی خواهد بود.
سردار باستان برپایی ۳۶ هزار یادواره در قالب ۳۶ هزار مدرسه با یاد و گرامی داشت ۳۶ هزار شهید دانش آموزی چهارشنبه به صورت سراسری در سراسر کشور برگزار میشود، افزود: راهیان نور و راهیان پیشرفت از دیگر برنامهها است و پنج عنوان برنامه نیز در بستر فضای مجازی برگزار میشود.
وی برنامه مدرسه سلام را از جمله برنامهها ذکر کرد و گفت: دانش آموزان متوسطه اول و دوم بهترین خاطرات خود را در قالب کلیپ یک دقیقهای در بستر سامانه شاد برای ما ارسال میکنند و به بهترین کلیپ و آثار جوایزی تقدیم میشود.
وی برنامه ۱۲۳ زنگ مدرسه و معرفی و انتخاب ۶ دانش آموز موفق دو بیان راهکارهای موفقیت و برنامه زمزمه محبت از دیگر برنامهها در بستر فضای مجازی ذکر کرد.
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