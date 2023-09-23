نشست «روایتی از هنر و دفاع» در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران؛ نشست یاد شده با سخنرانی مینو خانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر دفاع مقدس، محمدحسین حیدری مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و عکاس پیشکسوت جنگ تحمیلی و محسن سلیمانی مدرس دانشگاه، معمار خط و طراح گرافیک، دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کنفرانس این مجموعه تشکیل می‌شود و شرکت عموم علاقه مندان در آن آزاد است.

همچنین همزمان با این نشست نمایشگاه «پوسترهای دفاع مقدس» از آرشیو انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، نمایشگاه عکس «یک ملت، یک حماسه» با مضمون جنگ از نگاه محمدحسین حیدری و نمایشگاه «عکس جنگ» از آرشیو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا می‌شود.

بازدید کارکنان مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در طول هفته یاد شده برنامه‌ای است که این مجموعه با هدف آشنایی کارمندان و موزه داران با دیگر موزه‌های کشور و همچنین تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تدارک دیده است.

برنامه‌های پیش گفته با همکاری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، انجمن عکاسان انقلاب و انجمن هنرهای تجسمی روایت فتح برگزار می‌شوند.