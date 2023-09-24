به گزارش خبرگزاری مهر، هادی اسماعیلی ضمن بازدید و تقدیر از کارکنان پرتلاش سینماهای بهمن سبز در خرمآباد و بروجرد بر لزوم مدیریت صحیح برای افزایش بهرهوری سینماها تأکید کرد.
وی گفت: برنامهریزی برای افزایش بهرهوری و استاندارد کردن خدمات در زنجیره سینماهای حوزه هنری، یکی از مهمترین برنامههای تیم جدید مدیریتی مؤسسه بهمن سبز است.
معاون توزیع سازمان سینمایی سوره و مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز، افزود: توجه به نیاز مخاطبان سینما در سراسر کشور، عرضه محصولات سینمایی و خدمات مکمل آن منطبق با خواسته مشتریان و زمینهسازی برای بازگشت مخاطبان خانواده به سینماها با تمرکز بر اداره صحیح و علمی این امکان فرهنگی میتواند زمینهساز تحولات چشمگیری در بزرگترین زنجیره سینماداران کشور باشد.
اسماعیلی، تأکید کرد: تلاش مدیران حوزه هنری در توسعه زیرساختهای سینمایی و نوسازی و افزایش ظرفیت سینماها در استانهای مختلف در شرایطی که سینماها سختترین روزهای خود را میگذراندند قابلتقدیر و ستودنی است، برای بهثمررسیدن این تلاشها توجه به توسعه نرمافزاری و مدیریت اصولی منابع نیازی ضروری و مهم است.
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