«هایپاور» را با «منصور» مقایسه نکنید!/انهدام ۸۷ هواپیما در ۲۰ روز

ابوذر جوکار تهیهکننده فیلم سینمایی «هایپاور» به کارگردانی هادی محمدپور که این روزها در گروه «هنروتجربه» روی پرده رفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اکران توضیح داد: قرار بر این بود که فیلم در هفته دفاع مقدس اکران ویژهای را در گروه «هنروتجربه» داشته باشد و بهنوعی این اکران، اکران عمومی فیلم محسوب نمیشود. پخش تلویزیونی فیلم هم مربوط به توافق فارابی و صداوسیما بود که برای یک نوبت در ایام نوروز اتفاق افتاد و تنها یک بار هم تکرار داشت.
این تهیهکننده درباره انتقادها از کیفیت سینمایی فیلم «هایپاور» گفت: اینکه کارگردان این فیلم یک فیلمساز فیلماولی بود و اینکه چه پروداکشن و منابعی را برای ساخت این فیلم در اختیار داشتهایم باید مدنظر بگیریم. برخی دوستان میخواستند فیلم را با نمونههای مشابه قیاس کنند، اما بهعنوان فردی که سالها در عرصه پدافند هوایی تجربه و فعالیت داشتهام، میدانم آنچه را میخواستم در این فیلم به نمایش درآوردهام. درست است که شاید ترکیب عوامل قوی و حرفهای نداشتم و در برخی بخشها ضعفهایی داشتیم اما از تصویربردار تا آهنگساز و صدابردار فیلم بسیار خوب عمل کردند و همه از حرفهایهای سینما بودند.
وی افزود: عمده ایرادی که به ما گرفته شد این بود که چرا کست اصلی بازیگران را قویتر انتخاب نکردهاید که شاید اگر این کار را کرده بودیم، با انتقادات کمتری هم مواجه میشدیم. شما اگر بهترین فیلمنامه را هم برای یک فیلم در اختیار داشته باشید، باز هم هستند عدهای که منتقد آن خواهند بود. در تراز فیلمهایی از جنس فیلم ما، طبیعتاً این جنس انتقادها بیشتر هم میشود. در کلیت اما براساس منابع و امکاناتی که در اختیار داشتیم، بهآنچه میخواستیم رسیدیم. شاید مخاطبان کمتری داشته باشیم. اگر بهدنبال گیشه بودیم، خیلی پارامترهای دیگر را باید مدنظر قرار میدادیم. از انتخاب کارگردان گرفته تا ترکیب بازیگران میتوانستیم به گونه دیگری عمل کنیم اما در حال حاضر فیلمی ساختهایم که براساس منابعی که در اختیار داشتیم، پاسخگوی نیازهایمان است.
هدفمان از سرمایهگذاری، سرمایهبرداری نبود!
جوکار ادامه داد: برخی فیلمها در سینما با این هدف مورد سرمایهگذاری قرار میگیرند که در ادامه سرمایهبرداری صورت بگیرد. ما اما به دنبال این نگاه نبودیم. هدف ما ساخت این فیلم بود تا این واقعیتها درباره پدافند هوایی ایران دیده شود. یک بستر دیده شدن این فیلم تلویزیون بود و یک بستر آن هم میتواند سینما و حتی سکوهای شبکه خانگی باشد. معتقدیم در این بسترها فیلم دیده میشود.
افرادی که صاحبنظر نظامی هستند و شهید ستاری را از نزدیک میشناختند، در این قیاس فیلم ما را موفقتر از «منصور» میدانند. اما از نظر انتخاب بازیگر و کلیات سینمایی فیلم خب طبیعتاً در فیلم منصور عوامل قویتری پای کار بودند
تهیهکننده «هایپاور» با اشاره به پروداکشن و تجهیزات نظامی مورد استفاده در این فیلم گفت: ما تجهیزات هوایی بسیاری را برای این فیلم پای کار آوردیم. فیلم از نظر پروداکشن تولید یکی از فیلمهای قوی در این زمینه محسوب میشود. ما برای ساخت فیلم کم نگذاشتیم، شاید فیلمنامه قوی نداشتیم و کارگردانی کار هم با توجه به تجربه اولش چندان قوی نبوده باشد، اما در مجموع فیلم در حدواندازه خودش موفق بوده است. واقعاً هم در قیاس با فیلمهایی که با فیلم ما مقایسه میکنند، هزینه آنچنانی نکردیم.
این تهیهکننده درباره مقایسه میان تصویر ارائه شده از شهید ستاری در فیلم «هایپاور» با فیلم «منصور» هم گفت: افرادی که صاحبنظر نظامی هستند و شهید ستاری را از نزدیک میشناختند، در این قیاس فیلم ما را موفق میدانند. اما از نظر انتخاب بازیگر و کلیات سینمایی فیلم خب طبیعتاً در فیلم منصور عوامل قویتری پای کار بودند. فیلم «منصور» بهدنبال پرداختن به مقطع حضور شهید ستاری در فرماندهی نیروی هوایی بود. اما ما میخواستیم نقش پدافند هوایی در عملیات والفجر ۸ را با تمرکز بر نبوغ شهید ستاری، تصویر کنیم. برخی به فیلم ما ایراد گرفتند که چرا شهید بابایی یا شهید صیاد شیرازی در فیلم کمرنگتر هستند. ما نگاهمان معطوف به همین بخش بود. در عین اینکه نمیخواستیم پرتره یک شهید را هم به تصویر درآوریم.
وی افزود: واقعاً نمیتوان این ۲ فیلم را از این منظر با هم مقایسه کرد و نمیتوان گفت کدام فیلم موفقتر بوده است چرا که ۲ هدف کاملاً مجزا با هم داشتهاند. در فیلم «هایپاور» مشکلاتی که در مقطع عملیات والفجر با آن مواجه بودهایم، روایت میشود و مشخص است که چه نبوغی در میان بوده تا بتوانیم چتر امنی را برای اجرای آن عملیات بهوجود بیاوریم. این نکته را هم مدنظر داشته باشید که ما کل عملیات والفجر ۸ را هم به تصویر نکشیدیم و تنها بخش مربوط به پدافند هوایی آن را روایت کردهایم.
روایت یک پدافند معجزهآسا در جنگ
جوکار با اشاره به جزئیاتی از پدافند هوایی صورت گرفته در عملیات والفجر ۸ عنوان کرد: ما در این عملیات در طول ۲۰ روز چیزی در حدود ۸۷ فروند از هواپیماهای دشمن را سرنگون کردیم که حضرت آقا این عملیات را یک عملیات پدافند معجزهآسا توصیف کردند. ما در طول تاریخ چنین دستاوردی را در طول فقط ۲۰ روز نداشتهایم. آن هم در مواجهه با هواپیماهایی که غالباً هم هواپیماهای بهروزی بودند. انهدام این ۸۷ فروند در مستندات جنگ ما ثبت شده است.
این تهیهکننده سینما که خود بازنشسته ارتش است، درباره ورود خود به عرصه فیلمسازی هم گفت: من بعد از بازنشستگی با هدف تاریخنگاری به ارتش بازگشتهام و بهعنوان یک تحلیلگر مشغول نگارش تاریخ جنگ هستم. در این مسیر دوستان خوبی در حوزه کارگردانی و فیلمنامهنویسی داشتهام که باعث شد به سمت فیلمسازی هم سوق پیدا کنیم و این فیلم به سرانجام رسید. امید داریم در آینده فیلمهایی با شرایط بهتر هم بتوانیم، تولید کنیم.
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