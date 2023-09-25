به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این محصول از یک گیت وی (گیرنده و فرستنده مرکزی) و یک سنسور تشکیل شده است. گیت وی با نصب شدن در گلخانه و اتصال به اینترنت، امکان ارتباط بدون سیم با سنسورها و عملگرها را فراهم می‌نماید و سنسور برای اندازه گیری دقیق همه پارامترهای مرتبط با گلخانه، از جمله دما و رطوبت هوا و خاک، میزان دی اکسید مختلف به صورت کاما کربن و… در بخش‌های مختلف گلخانه قرار می‌گیرد.

نرم افزار ابری کالودیفارم برای کاربر این امکان را فراهم می‌کند تا از هر جای دنیا به تمام پارامترها و اعمال تنظیمات، تنها با تلفن همراه متصل شده و هر لحظه گلخانه خود را پایش و کنترل نماید.

بهزاد خنجریان، مدیر عامل شرکت ارتباطات ویراتاک منطقه آزاد انزلی در توضیح کاربست این محصول افزود: کلاودیفارم در واقع یک راهکار جامع اتوماسیون صنعتی است که با تمرکز بر حوزه کشاورزی توسعه داده شده‌است و تلاش ما در شرکت بر این است که این تکنولوژی را از حوزه کشاورزی به دیگر حوزه‌ها اعم از حوزه دامداری، مرغداری و … تسری دهیم.

وی ادامه داد: ابزار سخت‌افزاری سیستم، وایرلس هستند و با استاندارد شبکه لورا (LoRaWAN) و وای فای کار می‌کنند. همچنین شرکت ما در حوزه هوشمندسازی بهره گیری از هوش‌مصنوعی را نیز در دستور کار خود دارد؛ برای مثال، برای اینکه بتوانیم بفهمیم که بهترین زمان برای آبیاری چه زمانی است باید بدانیم دقیقاً کشت چه محصولی را در دستور کارمان داریم؟ محتوای آب و خاک مان به چه صورت است؟ و نهایتاً با یکسری مشاهدات دریابیم نقطه شروع آبیاری با توجه به خاک و گیاهی که با آن طرف هستیم، کجا است؟ این کار از رهگذر بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی به سهولت رقم خواهد خورد.

خنجریان در خصوص مزیت این شرکت دانش بنیان نسبت به نمونه‌های خارجی، افزود: شرکت‌های خارجی که در این حوزه کار کرده‌اند در مقایسه با ما دسترسی‌های بهتری دارند و تنها به نوشتن نرم افزار بسنده می‌کنند اما چون ما عملاً به دلایل بسیار، از این دسترسی‌ها در ایران محروم هستیم، ناچار شدیم کل سامانه را بسازیم و عملاً در این زمینه خودکفا شده و به تولید بومی برسیم؛ بدین معنا که در عین حال، هم پشتیبانی کرده و هم قیمت آن را رقابتی کنیم، از آنجا که قیمت نمونه‌های اروپایی و آمریکایی این محصول خیلی بالا است، ما مجبور بودیم با محصول چینی رقابت کنیم. مشابه خارجی به هیچ روی در بازار داخل ما قابل ارائه نبود و نمی‌توانست بازاری داشته باشد.

او ادامه داد: در حوزه اتوماسیون کشاورزی در داخل هم محصولاتی وجود دارد ولی مزیت سیستم ما در برابر آن‌ها این است که سیستم کلاً وایرلس است، اما نمونه‌های داخلی، مبتنی بر سیم است، به همین دلیل چندان در مزارع بزرگ نمی‌تواند کاربردی داشته باشد. در ثانی، اقداماتی که در حوزه هوشمندسازی انجام داده ایم، در داخل نمونه مشابهی ندارد و ما در این زمینه پیشتاز بوده ایم.