اتصال ۱۰۷ خانوار روستایی لرستان به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی صارمی در سخنانی اظهار داشت: با ارتقای فنّاوری سایت‌های ارتباطی روستاهای «دریژان بالا»، «خمسیانه پایین»، «دره کبود» از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تلاش همکاران اپراتور همراه اول و مخابرات استان تعداد ۱۰۷ خانوار ساکن این روستاها با جمعیتی بالغ بر ۳۵۵ نفر از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

وی افزود: با عنایت به نقش و ضرورتی که امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات الکترونیکی، در زندگی جوامع بشری در تمامی ابعاد دارد، تأمین بسترها و زیر ساخت‌های ارتباطی برای ارائه خدمات مطلوب الکترونیکی به هم‌وطنان و هم استانی‌های عزیز در تمام نقاط به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار و محروم روستایی استان در دست اقدام است که برابر برنامه تا پایان سال جاری همه روستاهای بالای بیست خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد که می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و عمران این مناطق ایفا کند.