هیات تجاری فناوری ایران به کشور برزیل اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تجارت با کشورهای حوزه آمریکای لاتین یکی از فرصت های مغفول در تجارت بین الملل برای ایران است. کشور برزیل به عنوان یکی از بازارهای مستعد برای حضور شرکت های دانش بنیان مقصد رایزن بین المللی ایران بوده است.

مرکز تجاری ایران در مکزیک و برزیل مستقر در کریدور فناوری تا بازار نیز خدمات و تسهیلات لازم جهت ورود به بازار برزیل را برای شرکت های دانش بنیان فراهم می کند.

اعزام به کشور برزیل با هدف گسترش و توسعه بازار بین الملل شرکت های دانش بنیان با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری انجام می شود.

تسهیل توسعه بازار بین الملل شرکت ها در قالب چهار برنامه مدون توسط مرکز تعاملات پیش بینی شده که شامل برپایی پاویون در نمایشگاه های تخصصی بین المللی، اعزام هیات تجاری، پذیرش هیات تجاری در نمایشگاه های داخلی و حمایت از حضور مستقل در نمایشگاه است.

جهت اطلاع از برنامه این حمایت ها می توانید به تقویم نمایشگاهی مرکز تعاملات مراجعه کنید.

شرکت های تولید کننده محصولات دانش بنیان به علاوه گروه های کالایی دارو و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، غلات، بذر و سم و ... در این برنامه اعزام حضور خواهند داشت.

خدماتی شامل اقامت در هتل پنج ستاره، ترنسفرهای ورودی و خروجی و گروهی، برگزاری جلسات B۲B، همراهی راهنمای فارسی زبان و سیم کارت به شرکت های حاضر در هیئت تجاری، ارائه می شود.

سفر هیات تجاری از ۲۱ تا ۲۸ مهرماه انجام می شود.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق سایت کریدور صادرات به نشانی https://tesc.ir/service/۷۳/۱ اقدام کنند. همچنین شماره تماس های ۰۹۱۹۵۵۱۰۰۵۰ ، ۰۹۱۲۱۴۵۳۴۵۰ و ۰۹۳۵۳۳۶۶۲۲۲ پاسخگوی سوالات شرکت ها در مورد برنامه اعزام به کشور برزیل است.