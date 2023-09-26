به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در آئین اکران مستند پرچمدار که عصر امروز در سالن سوره حوزه هنر برگزار شد طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و دفاع مقدس گفت: جنگ ما جنگ ایران و عراق نبود، بلکه جنگ ملت ایران تازه انقلاب کرده با ابرقدرتها بود، حدود ۳۰ کشور برای نابودی انقلاب ملت ایران بسیج شده بودند اما نه تنها یک وجب از خاک کشور را ندادیم بلکه امروز به یک قدرت منطقهای تبدیل شده ایم.
وی با اشاره به مستند پرچمدار گفت: این مستند گوشهای از مجاهدت و جانفشانی ملت ایران است و ما امروز در عرصه پهپادی در حد و سطح جهانی هستیم و بسیاری از کشورها از ایران الگو میگیرند و دنباله روی ایران هستند.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران با تقدیر از سازندگان این مستند گفت: مستند پرچمدار تنها تاریخچه نیست بلکه روایت و مستندی از مجاهدت و مدیریت در عرصه پهپادی و سبکی از مدیریت و فرماندهی است که میتواند در عرصههای مختلف نیز الگو برداری شود. در این مستند میبینید که ما کجا بودیم و امروز کجا هستیم. امروز پهپادها در عرصههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و نه تنها در عرصه شناسایی و نظامی بلکه در سایر بخشها نیز از پهپادهای مختلف و پیشرفتهای که داریم استفاده میکنیم و کارهای که چندین روز زمان لازم داشت که انجام شود در کوتاهترین زمان انجام میشود.
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