بودجه منسجمی برای خرید کتاب نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه کتابخانه های عمومی یک شبکه گسترده در کشور است، اظهار داشت: در دوران انقلاب پیشرفت‌های خوبی را در حوزه کتابخانه داشتیم به گونه‌ای که از تعداد ۳۰۰ کتابخانه در قبل از انقلاب به سه هزار و ۷۰۰ کتابخانه رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ کتابخانه به صورت مستقیم زیر نظر نهاد عمومی کتابخانه های کشور است، افزود: یک هزار کتابخانه نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در حوزه جهان اسلام در زمینه کتابخانه‌ها اول هستیم و در دنیا جایگاه ۲۰ را داریم، ابراز داشت: در کتابخانه های عمومی کشور بیش از ۶۰ خدمت اعم از آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و.... ارائه می‌شود.

۱۲ میلیون ایرانی کارت عضویت کتابخانه دارند

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه های سراسر کشور به روزرسانی شده‌اند، افزود: حدود ۱۲ میلیون نفر در کشور عضو کتابخانه عمومی هستند که ۳ میلیون عضو فعال بوده، بیش از ۶۰ درصد از این تعداد کودکان و نوجوانان و ۴۰ درصد نیز بانوان و زنان خانه دار هستند.

رمضانی با بیان اینکه در کنار کتابخانه‌های ثابت کتابخانه‌های سیار داری شعب و پیشخوان داریم، اضافه کرد: بیش از ۵۵ میلیون جلد کتاب در مخازن کتابخانه های سراسری کشور وجود دارد.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی کتاب خوان‌های عمومی و کسب و کارهای کوچک آخر مهرماه و در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه در خراسان رضوی گفت: این همایش اتفاق مهمی است و برای برگزاری این همایش ۱۲ نشست تخصصی برگزار شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه در تلاش برای برقراری زنگ مطالعه در مدارس به نزدیک ترین کتابخانه محل هستیم، افزود: جوایز مختلفی برای این اتفاق در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های «هدهد سفید» مخصوص کودک و نوجوان هستند، ادامه داد: مسئله ما در حوزه مطالعه به خواندن تغییر پیدا کرده است، به دنبال تصویب سند خواندن در شورای انقلاب فرهنگی کشور هستیم.

رمضانی ادامه داد: در موضوع خواندن از موضوع مطالعه عبور و حتی تفریح و سرگرمی نیز داریم، بر اساس آمار خود غربی‌ها، شرقی‌ها از غربی‌ها مطالعه بیشتری دارند. در مسئله مطالعه دچار عدم اتکا به ظرفیت‌های خودمان شدیم، در سرانه مطالعه کتاب چند چیز از جمله آموزشی و بعد کودک و نوجوان مهم است که اهتمام خیلی از خانواده‌ها برای فرزندان خود در ایران بسیار بالا است.

اصفهان در حوزه کتابخانه عمومی ضعیف است

وی با بیان اینکه اصفهان در حوزه کتابخانه عمومی ضعیف است و باید تلاش کنیم آن را تقویت کنیم، ادامه داد: شبکه کتابخانه در شهر اصفهان استاندار نیست، ما آمادگی خود را به مجموعه مدیریت استان اصفهان برای بهبود شرایط اعلام کردیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: تجهیز کتابخانه با ما است اما فیزیک کار به عهده ما نیست، از این رو باید این عزم در مسئولان استان اصفهان برای ساخت یک کتابخانه مرکزی استاندار دیده شود.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ کتابخانه در استان اصفهان گفت: حدود ۵۰ درصد سرانه امکان دسترسی به کتابخانه برای مردم استان اصفهان فراهم شده است.

شهرداری‌ ها اهتمامی به اختصاص نیم درصد بودجه کتابخوانی ندارند

رمضانی با بیان اینکه مهم‌ترین سیاست نهاد کتابخانه‌های کشور توجه کودک و نوجوانان به حوزه کتاب و کتابخوانی است، اضافه کرد: شهرداری‌ها اهتمامی به اختصاص نیم درصد بودجه خود به حوزه کتاب خوانی ندارند و این بسیار نگران کننده است و در تلاش هستیم از راه‌های مختلف این میزان اختصاص یافته را از شهرداری‌ها بگیریم.

وی با اشاره به اینکه بودجه منسجمی برای خرید کتاب وجود ندارد، تصریح کرد: اما دولت سال گذشته از محل منابع یارانه‌ای بودجه‌ای را برای خرید کتاب اختصاص داد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۱۱۰ هزار کتاب در کشور منتشر شده است، اضافه کرد: این امر دارای گردش مالی بسیار بالایی است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش باید برای عملیاتی کردن زنگ مطالعه در سطح مدارس کشور با همکاران خود از جمله نهاد کتابخانه ها داشته باشد، افزود: در نمایشگاه‌های کتاب ما وظیفه ترویج فرهنگ کتاب خوانی را داریم و جذب فارغ التحصیلان حوزه کتاب خوانی در دانشگاه‌ها در دستور کار است.

رمضانی با بیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰ نفر در نهاد کتابخانه‌های کشور استخدام شده‌اند، افزود: بیش از ۷۰ درصد از این افراد فارغ التحصیلان این رشته هستند.