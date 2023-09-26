ساعات شروع به کار مدارس مختلف در اصفهان اعلام شد

جلال سلمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنوز والدین در خصوص ساعات آغاز به کار مدارس در استان اصفهان سرگردان هستند، اظهار داشت: از این رو ساعات دقیق آغاز به کار مدارس در استان اصفهان را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: بر این اساس مدارس متوسطه دوره اول و دوم که به صورت ثابت در نوبت صبح فعالیت می‌کنند، برای پسران ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و برای دختران ۷ و ۳۰ دقیقه اعلام شده است.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه مدارس متوسطه اول و دوم استان که به صورت ۲ نوبته فعالیت می‌کنند نیز در نوبت صبح از ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه دقیقه و در نوبت بعد از ظهر نیز از ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه آغاز به کار می‌کنند، تصریح کرد: مدارس ابتدایی که به صورت ثابت در نوبت صبح فعالیت می‌کنند، از ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه شروع به کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین مدارس ابتدایی ۲ نوبته، در نوبت صبح این مدارس ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه آغاز به کار خواهند کرد و در نوبت بعد از ظهر نیز ساعت شروع به کار کلاس‌ها نیز ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.