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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

رضایت سرمربی تیم تپانچه از عملکرد بدون مدال شاگردانش 

رضایت سرمربی تیم تپانچه از عملکرد بدون مدال شاگردانش 

اگرچه تیم تپانچه در بازی های آسیایی صاحب مدال نشد اما سرمربی این تیم از عملکرد شاگردانش راضی است. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، محسن نصراصفهانی در خصوص حضور هانیه رستمیان در فینال تپانچه ٢٥ متر اظهار داشت: از دختران کشورمان که عملکرد خوبی داشتند قدردانی می کنم. هانیه رستمیان توانست به فینال رقابت ها راه پیدا کند. نیاز است در ۲۵ متر بانوان در تمرینات فشنگ بیشتری استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: با همین محدودیت ها بچه ها خوب عمل کردند. هانیه رستمیان در دهم ها امتیاز از دست داد. در این ماده از ۱۰/۲ به بالا شامل امتیاز می شود و اکثر تیرهای او ۱۰/۱ بود امیدوارم با تلاش بیشتر در مسابقات آتی عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند و بتوانند جایگاه ایران را به نشان دهند وعملکرد خوبی از آنها شاهد باشیم.

سرمربی تیم تپانچه کشورمان در خصوص مشکل سلاح زینب طوماری در مرحله مقدماتی گفت: علی رغم عملکرد خوبی که طوماری در تمرینات داشت سلاحش در مسابقه با مشکل روبه رو شد. سلاح او قدیمی است و نتوانستیم سلاح او را به روز کنیم و خطای سلاح او فقط یک بار می توانست در مسابقه انجام شود و مشکل فنی باعث شد که سه تیر او ثبت نشد و متاسفانه عملکرد خوبی را از او شاهد نبودیم. این موضوع به تحریم ها بر می گردد امیدوارم در مسابقات آتی بتوانیم سلاح و تجهیزات را به روز رسانی کنیم و شاهد این اتفاقات نباشیم .

کد مطلب 5896635
زینب حاجی حسینی

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