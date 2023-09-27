جو پایدار تا پایان هفته در اردبیل ماندگار است

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از امروز تا روز جمعه جو استان پایدار بوده و آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دمای بیشینه در غالب مناطق استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: اما با توجه به گذر امواج کم دامنه از تراز میانی جو، هفته آینده جوی ناپایدار در استان حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه در هفته آینده شاهد ابرناکی، وزش باد و رخداد مه خواهیم بود، افزود: همچنین برای مدت مذکور بارش باران در استان انتظار می‌رود.

کوهی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.