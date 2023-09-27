دستگیری سارقان موتورسیکلت در نظرآباد

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌ؤگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت متوالی موتورسیکلت در سطح شهرستان نظرآباد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات میدانی در مناطق وقوع سرقت، با گشت زنی هدفمند در آن مناطق، در نهایت مأموران در حین کشت زنی راکب دو موتورسیکلت سرقتی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی آنها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف دو موتورسیکلت سرقتی از متهمان، تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های تکمیلی به سرقت ۷ دستگاه موتورسیکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان ضمن بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند خاطرنشان کرد: شهروندان هرگز موتورسیکلت خود را به صورت روشن ترک نکنند و از رها کردن آن بدون قفل در داخل کوچه و خیابان‌ها خودداری و همواره به توصیه‌های پلیس توجه جدی داشته باشند.