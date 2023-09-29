محور مقاومت نقش تعیین کننده در منطقه غرب آسیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر بابا احمدی صبح جمعه در نمایشگاه «تا قله افتخار» در گلزار شهدای دارالسلام کاشان با اشاره به هشت سال دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان اسلام، اظهار داشت: در آن جنگ نابرابر، تمام کفر در مقابل ایران صف آرایی کرد و در نهایت سرنوشتی به جز شکست نصیب استکبار نشد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس ۲۳۰ هزار شهید تقدیم این انقلاب کرد، ابراز داشت: همین شهدا به ما یاد دادند که در مقابل ظالم و استکبار مقاومت کنیم و حامی ولایت فقیه باشیم چراکه عزت ملت در همین است.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از جنگ تحمیلی، تصریح کرد: کشور ما در حال حاضر در موقعیتی است که پهپاد پیشرفته آمریکایی را که در ارتفاع ۱۰۰۰ پایی حرکت می‌کرد را با سامانه بومی سوم خرداد ساقط کرد.

وی با اشاره به شکست‌های دشمن از فرزندان ایران زمین در زمین، هوا و دریا، خاطرنشان کرد: تفنگداران آمریکایی و انگلیسی را با حقارت به اسارت گرفتیم و قدرت خود را به آنها نشان دادیم.

سردار بابا احمدی با بیان اینکه داعش توسط آمریکا تأسیس شد، گفت: این شجره خبیثه به این دلیل ایجاد شد که در جهت اهداف اسرائیل و استکبار اسلام و مسلمین و جبهه مقاومت را تضعیف کند ولی با رشادت‌های حاج قاسم این تلاش‌ها بی ثمر ماند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محور مقاومت نقشی مؤثر و تعیین کننده در منطقه غرب آسیا دارد، افزود: رژیم صهیونیستی زمانی مدعی بود در شش روز کشورهای عربی را شکست داده است ولی همین رژیم در برابر حماس و حزب الله ناتوان بود.

معاون سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تحریم‌های دشمن و استکبار جهانی بر علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد: تمام این تحریم‌ها به شکست انجامید و در حال حاضر با روی کار آمدن دولت سیزدهم به اذعان کشورهای غربی رشد اقتصادی ایران از متوسط جهانی عبور کرده است.

وی یکی از راه‌های ضربه زدن به مردم و نظام را نفوذ دانست و تاکید کرد: فتنه‌های اخیر در سال‌های ۱۳۷۸, ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اخیراً فتنه ۱۴۰۱ نشان داد که غرب و استکبار جهانی برای به زانو در آوردن مقاومت ملت ایران از هر ابزاری که بتوانند استفاده می‌کنند.