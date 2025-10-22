مساجد بهترین پایگاه برای تقویت روحیه معنونی جوانان

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: عزت و عزیزی و اقتدار ایران اسلامی به برکت مجاهد ۲۳۰ شهیدی است که این انقلاب و اسلام بماند.

رئیس بسیج محلات و مساجد کشور با اشاره به ابنکه همه ملت ایران اسلامی بسیجی هستند، گفت: اسلام ابر قدرت را سر جای خودش کشانده است.

وی با بیان اینکه این اسلام موهبت الهی است، اظهار کرد: امت ایران اسلامی انتخاب شد تا فتح قله را برگزید برای ظهور امام زمان (عج) که در ابتدای آن حکونت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را کنار زد.

سردار بابا احمدی تصریح کرد: یکی از سردمداران آمریکایی گفته بود تا زمانی که جوانان ایرانی هویت و ماهیت ایرانی دارند ما نمی‌توانیم اقدامی علیه ایران اسلامی انجام دهیم.

وی سومین موهبت بزرگ ایران اسلامی را وجود رهبری عظیم الشان بیان کرد و گفت: امروزه به برکت وجود رهبری نه تنها ایران بلکه در غزه و یمن جوانان از برکت این حکمرانی بهره می‌برند.

رئیس بسیج محلات و مساجد کشور گفت: رژیم صهیونی در ۲۳ خرداد امسال در تاکتیک فریب مذاکره به ایران اسلامی حمله کردند و فرماندهان ما را به شهادت رساندند اما رهبر انقلاب اسلامی عهد را تقدیم به یک خیبر کرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا از رژیم صهیونی حمایت پدافندی و لجستیکی کرد، تاکید کرد: با این وجود موشک‌های ایران اسلامی به اهداف مورد نظر برخورد کرد.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی با قدرت پدافندی خود با اهداف موشکی و ریز پرنده‌ها برخورد کرد، گفت: رژیم غاصب بعد از روز چهارم پرچم سفید را بالا برد.

سردار بابا احمدی تاکید کرد: به گفته سرلشکر پاکپور در صورت تجاوز مجدد رژیم غاصب صهیونی با جواب دندان شکن و کوبنده مواجه خواهیم شد.

وی موهبت بزرگ دیگر کشور ایران را وجود دشمنی بزرگ اعلام کرد، تصریح کرد: دشمن‌های بزرگ در تمام فتنه‌ها اعم از ۷۶، ۸۸، ۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ همه شکست خوردند و این نشان می‌دهد کشور ایران اسلامی از سوی خداوند متعال انتخاب شده است.

رئیس بسیج محلات و مساجد کشور با اشاره به اینکه دشمن به دنبال این است که با جنگ نرم جوانان ما را تخریب کنند، گفت: مساجد بهترین پایگاه برای تقویت جوانان با روحیه دینی و اسلامی هستید و باید آن را قدر شناخت.

وی به سند ۱۰ ساله اعتلای بسیج اشاره کرد و گفت: در این سند باید مساجد فعال شود و الان از ۷۰۰ مسجد استان، ۵۰۰ مسجد غیر فعال هستند و باید فعال شوند.

سردار بابا احمدی برپایی نماز در مساجد را از دیگر راه کارهای فعال شدن مساجد عنوان کرد و گفت: ما باید کمیت مساجد را فعال کرده و کیفیت را بالا ببریم.