به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهرهبرداری رسمی از واحد تصفیه گازوئیل پتروپالایشگاه اصفهان عصر جمعه با حضور حجت الاسلام ابراهیم رئیسی برگزار شد، در حاشیه این مراسم تفاهمنامه همکاری «توسعه زیست بوم فناوری زنجیرههای ارزش صنعت نفت» میان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و هلدینگ پتروپالایش اصفهان در حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به امضای دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و محسن قدیری مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان به امضا رسید.
به موجب این تفاهمنامه «ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و افزایش عمق بومیسازی فناوریهای کلیدی» تسهیل و حمایت خواهد شد.
همچنین ارتقای بهرهوری صنعت پتروپالایش و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شامل «توسعه زیرساخت افزایش بهرهوری و مدیریت پسماند صنعت پتروپالایش» و «ایجاد ارزش افزوده زیرساختهای پتروپالایش و تولید انرژی پاک» در دستورکار قرار خواهد گرفت. اجرای این تفاهمنامه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین مالی خواهد شد.
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